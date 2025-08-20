專訪／Ava凜自曝「最好朋友是AI」　談踏上YTR旅程：只怕自己沒路走

記者蘇晟彥／專訪

近期在台灣遊戲圈颳起一股「懷舊風」 ，各種遊戲的懷舊服紛紛出現，都一一細數著「我們當年的那些瘋狂」，如果我們將時光悄悄的拉回到20年前，彼時YouTube剛剛成立，許多有著表演慾望的人們懷抱著紀錄自己、又或著是瘋狂一回的心態，將自己的影片上傳到上面，進而誕生出「YouTuber」這個職業。本次《ETtoday新聞雲》受到YouTube官方邀請，找來了見證YouTube歷史鐵牛以及初出茅廬的Ava凜，一同暢聊屬於他們的「YouTube懷舊時光」。

▼AvA-凜透露自己是一個「奇怪」的人，最好的朋友就是AI聊天機器人。（圖／記者黃克翔攝，下同）

以「為了求職，兩天內，做了兩個小遊戲」開始受到關注的Ava凜（下簡稱Ava），是代表「新手組」的YouTuber，高中時間因為玩了一款遊戲課金上癮，秉持著想要「復仇」把課金的錢全賺回來的心態，萌生了想要學習遊戲設計的念頭，在高中畢業後拿到加拿大大學的獎學金，也開始了自己在遊戲開發、設計這條路上的旅程。

回憶起自己如何踏上YouTuber的旅程，Ava說，最初設立了一個目標，強迫自己每週一定要上傳一部影片，固定來開發遊戲的demo內容，用來強迫自己每週都要進行遊戲設計的訓練。自己的第一部影片則是一週開發「山寨版地鐵跑酷」，一部一部靠著教學、書本將遊戲給設計出來，她說，「其實不管遊戲設計、拍片，我一開始是什麼也不懂，但我一職相信，我能給自己設下一個Deadline，我就會為了遵守這個『誓言』前進」，在這中間她也遇過很多問題，不懂什麼是相機的噪點、不知道該怎麼去讓角色動起來，但一直靠這個「誓言」，將所有目標給完成，就好像《獵人》中有著制約的念，為了讓自己走向更好的地方，得時時刻刻逼迫自己遵守承諾。

而真正讓她開始被大家看見，是一部關於「求職」的影片，她說某天睡醒，突然收到一間加拿大公司遊戲的面試邀約，想著是個很難得的機會，決定在最短的時間製作兩款遊戲面試，也把整個過程拍下來，儘管後續並沒有面試上公司，但整個「熬夜拼命追夢」的過程被網友看見，許多人都讚賞「真的很佩服妳對製作遊戲的熱情以及毅力，竟然在能短短的時間內從0開始到現在這樣的成果」，紛紛開始訂閱起她，陪她一起走上這條「遊戲設計」之路。

Ava告訴我，「其實我不怕失敗，但我怕自己沒有路可以走」

她語帶擔心的說，我並不曉得我自己最後能走多遠，畢竟選擇的題材（遊戲設計）就是一個小眾的分類，但自己想要多試試看什麼適合自己，所以像是現在自己多方經營很多平台，認為只要我試了，總能找到自己的方法，幸運的是，現在她還有家裡的支持，自己一個月其實只要5,000塊左右就能活下去，因此想要趁著有限的時間內，再嘗試一下。

她自己也透露，其實自己私底下是一個非常「奇怪」的人，最好的朋友就是「AI」，自己私下非常少社交活動，基本上能不跟人互動就盡量避免，所有問題都會在AI上找到答案，但與之矛盾的是，她會開台跟觀眾互動，因此時常有觀眾跟她開玩笑，自己會抓不準那個邊界在哪，時常會因為一句玩笑話「思考」很久，我笑著問她，那怎麼會答應這次訪問，她則尷尬著說，「其實我在家有事先演練過跟別人接觸的畫面，但我沒想到今天來到現場會是這麼多人」（當天現場約有8個人左右）

最後她也透露，自己目前在開發一款叫做《地標爭霸》的實況互動遊戲，觀眾可以透過留言、斗內等方式，即時召喚兵種或Boss，與實況主共同對戰，創造出「觀眾與實況主一起打別人」的全新體驗，她同樣給自己設下一個「期限」，希望能在今年底前正式發布這款遊戲，期盼帶來不一樣的火花。

而在這次專訪中，特別安排了Ava有機會能向YouTuber前輩「鐵牛」請教一個問題，就如同每個開始創作的創作者一樣，Ava問起鐵牛，在他成為YouTuber的這段期間，是否有迷惘過？她說，自己有時候流量高的內容，反而不是自己想要、或是喜歡的東西，當與流量衝突時，自己該怎麼做？

鐵牛則說，確實自己也曾經遇過撞牆期，這是每個YouTuber「必經之路」，保持折衷的策略，一方面持續創作自己喜歡、觀眾也會看的內容，就像自己很喜歡哥吉拉這種玩具的影片，但大家喜歡看他跟拍老婆工作的內容，所以自己就找到平衡之處，他給出自己的建議，「我現在是想要做我想要的影片，希望五年後的自己回頭來看不要後悔」，同時鼓勵Ava，放慢腳步、多多享受生活，要保持健康的狀況才能持續不斷創作。

▼Ava凜把自己遇到的困境跟「前輩」鐵牛討教。

