《賽馬娘》草上飛原型辭世　聲優無緣再探訪...感性喊話粉絲鼻酸

記者楊智仁／綜合報導

日本賽馬界傳來噩耗，知名賽馬「草上飛」於 8 月 8 日辭世享年 30 歲，這匹曾兩度奪下日本一級賽「有馬紀念」冠軍的名駒不僅是賽場傳奇，更是 Cygames 人氣 IP《賽馬娘 Pretty Derby》中同名角色原型，消息傳出後引發大量粉絲哀悼。

▼知名賽馬「草上飛」於 8 月 8 日辭世。（圖／翻攝自bigredfarm_official）

草上飛出生於美國，後赴日本受訓，賽駒時期戰績輝煌 1997 至 2000 年間 15 戰奪下 9 勝，包括四連勝奪下「朝日盃三歲錦標」冠軍完成首個 G1 賽事制霸，1998、1999 年連續兩屆有馬紀念冠軍，與宿敵「特別週」對決曾在 1999 年留下經典的「貼線照」也成為《賽馬娘》動畫中描繪名場面。《賽馬娘》世界觀中，草上飛化身為擁有栗色長髮、前額有白色髮束的少女角色，性格溫柔卻意志堅定，設定中在美國成長、熱愛日本文化呼應了原馬背景。

根據草上飛晚年生活牧場 Big Red Farm 公布訃聞，牠一直保持健康直到 8 月 7 日晚間狀況急轉直下，最終因高齡引發多重器官衰竭離世，30 歲對賽馬來說已屬高齡，《賽馬娘》官方發文表示「為本作角色提供靈感的賽馬草上飛已經離世，向所有相關人士致上哀悼，並為這位冠軍馬靈魂祈福。」

為其配音聲優前田玲奈置頂貼文至今仍放著草上飛身影，本來前一天才在推特分享過去探訪經歷，原計畫再度前往卻遺憾不再有機會，「與草上飛相遇讓我的人生變得如此豐富多彩，往後我仍會追隨你的身影，願你永遠在美好地方度過安詳每一天。」感性發言讓不少粉絲感到鼻酸，網友們也表示希望牠在天國能享用最愛的蒲公英，亦有人感嘆「最強世代的最後一匹馬踏上最終旅程，謝謝草上飛。」不少人指出雖然現實中的馬匹已離開，但牠們會永遠在《賽馬娘》的世界中閃耀。