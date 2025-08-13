服務型遊戲策略失敗？　索尼不放棄堅稱「坎坷卻收益穩定」

記者黃冠瑋／綜合報導

近年隨著服務型遊戲推出，也徹底改變玩家過去買斷遊戲的消費習慣，像是遊戲大廠EA、動視暴雪等都認為服務型遊戲將是未來趨勢，然而對於索尼而言跟進推出這條並不算成功。對此索尼財務長Lin Tao在近日股東大會上也坦言，「回顧五年，服務型遊戲並非一帆風順，但好在成功遊戲收入穩定，不會就此放棄」。

▼索尼服務型遊戲推出並非一帆風順。（圖／翻攝自Getty Images）

根據外媒報導，索尼從2023年開始當時的 CEO Jim Ryan就有計畫在2025年以前能推出12款服務型遊戲，不過後續卻因為星鳴特攻失利再加上今年1月取消兩款服務型遊戲開發，讓這條服務型遊戲路途相當坎坷。

對此，近日Sony集團就在股東會議上發布了新財報，其中索尼財務長Lin Tao就針對此事發表看法，提到「雖然過去有出現過重大失誤，像是《星鳴特攻》的失敗，造成了數億美元的損失，但在其他遊戲方面也有成功的案例，例如PlayStation Studios上所推出的《絕地戰兵2》、《天命2》、《GT7》等第一方服務型遊戲都帶來了不錯穩定收益」，尤其是《絕地戰兵2》的銷量在平台上也已經突破了 1200 萬套，可見服務型遊戲的成效也不容忽視。

另外，她也強調，雖然服務型遊戲在這五年佔比僅有40%，遊戲推出也並非一帆風順，但也替了索尼開闢新收入戰線，從長遠來看確實發生了改變，因此她也表示不會就此放棄服務型遊戲市場，將會從錯誤中吸取教訓，確保能吸引玩家的同時，也帶來更多收入來源。