《航海王》真人版最新預告曝光！激戰升級...第三季將開拍

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 真人版影集《航海王》自 2023 年首播後廣獲好評，如今真人版再度啟航，官方不只在「ONE PIECE DAY」東京年度慶典上曝光第二季的相關資訊與劇照，同時第三季也確定會在今年稍晚開拍。

▼《航海王》真人版再起航。（圖／翻攝自netflix） ▲▼航海王。（圖／翻攝自netflix）

《航海王》真人版第一季上架八集，進度到最初五人海賊團魯夫、索隆、娜美、香吉士、騙人布集結完成的「東方藍」篇，儘管開播前不被看好，但作品自上線後一掃大家疑慮，橫掃各國 Netflix 排行榜冠軍，根據尾田榮一郎所釋出親筆信，他強調堅持一直以來的信念「絕不妥協」，直到滿意作品才會推出，並很感謝製作組維持雙方一直以來的默契。

▲▼航海王。（圖／翻攝自netflix）

眾所期待的第二季官方定名為《One Piece: Into the Grand Line》，預計於 2026 年在 Netflix 上線，簡介指出第二季帶來更兇猛的敵人與危險任務，魯夫與草帽一行人將啟航前往充滿危機與奇蹟偉大航道，探索奇異島嶼並迎戰強大的新敵人。此次活動同時宣布，《航海王》第三季將由第一季的聯合執行製作人 Ian Stoke 與 Joe Tracz 共同擔任節目統籌，第三季將於今年稍晚在南非開普敦開拍。

