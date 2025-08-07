《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相！伊之助定食再現野豬頭造型

記者楊智仁／台北報導

FANFANS 粉粉將於2025年8月7日起推出期間限定的聯名主題餐廳《鬼滅之刃 X FANFANS CAFÉ》，橫跨台北西門、台中一中、高雄愛河三地同步登場。店內牆面將帶領粉絲重溫《柱訓練篇》精彩畫面，更有七位柱與主角群的等身立牌打卡亮相，搭配原創角色餐點、限定特典與全新設計的獨家周邊商品，帶來前所未有的沉浸式體驗。

本次店內裝潢以滿滿和風元素還原《鬼滅之刃》的世界，七位柱（水柱、蟲柱、霞柱、戀柱、岩柱、蛇柱、風柱）將現身牆面，粉絲們可與喜歡的柱一起合影打卡，還有炭治郎、善逸、伊之助的等身立牌。接下來看到的是特色餐點，三款快速補充元氣的米飯料理，「竈門兄妹的青醬燉飯」，灑上竹炭粉還原炭治郎羽織格紋，搭配炸雞與櫻花蘿蔔漬清爽不膩；「善逸的咖哩蛋包飯」，結合善逸愛吃的鰻魚與濃郁咖哩，搭配馬鈴薯與紅蘿蔔，藏有閃電圖案小巧思；以及「伊之助的元氣滿滿定食」，炸蝦與燒肉雙主食，搭配野豬頭造型白飯適合拍照打卡。

四款造型吸睛的甜點，「竈門兄妹的點心拼盤」，棋盤切片蛋糕、草莓抹茶巧克力棒與優酪乳水果杯，展現兄妹溫暖有朝氣的印象；「啾太郎磅蛋糕」，深受粉絲喜愛的啾太郎變身為甜蜜的水果口味磅蛋糕，圓滾滾的表情超級可愛；「獸之呼吸果凍布丁杯」，藍柑橘果凍與雞蛋布丁，搭配表面有驚喜小圖案的三色糰子，還有「鎹鴉巧克力杯子蛋糕」，濃郁巧克力杯子蛋糕搭配造型巧克力片，彷彿聽見鎹鴉傳達任務指令。

多款《鬼滅之刃》主題獨家限定周邊，從穿搭配件、生活小物、收藏展示品到療癒系居家用品應有盡有，充滿角色細節與巧思的設計，無論是實用派還是收藏控都能滿足。全系列商品將分為三波陸續開賣，每波都有不同人氣品項輪番登場。

《鬼滅之刃 X FANFANS CAFÉ》聯名主題咖啡廳資訊

西門店

地址｜台北市萬華區昆明街92之1號5樓

聯名期間｜2025/8/7（四）～ 2025/9/30（二）

一中店

地址｜台中市北區太平路22號2樓

聯名期間｜2025/8/8（五）～ 2025/10/1（三）

高雄店

地址｜高雄市前金區大同二路23號1樓

聯名期間｜2025/8/8（五）～ 2025/10/1（三）