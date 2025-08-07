ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《原神》停止支援PS4...三階段停更時間公開　玩家抱怨：太突然

記者楊智仁／綜合報導

知名開放世界遊戲《原神》即將終止對 PlayStation 4 平台的支援，開發商 HoYoverse 日前於官網 HoYoLab 公布最新公告，指出由於 PS4 主機硬體性能與應用程式容量限制，將自 2025 年 9 月 10 日起下架《原神》PS4版本，並於 2026 年 4 月 8 日完全停止服務。

▼原神將停止支援PS4。（圖／翻攝自原神）▲▼原神。（圖／翻攝自原神）

根據 HoYoverse 公布計畫，《原神》PS4 版本將分為「遊戲下架」、「商城商品下架」及「終止更新支援」三階段進行。雖然遊戲將從 PlayStation Store 下架，但玩家可透過帳號轉移，將資料與進度無縫轉移至 PS5 主機繼續遊玩。開發團隊也於聲明中表示，「感謝大家一直以來對《原神》在 PS4 上的熱愛，由於硬體效能與平台容量的限制，我們將停止 PS4 未來版本的更新與支援。」

儘管 HoYoverse 提供轉移方案，但社群反應普遍憤怒與失望，不少玩家在社群平台上表達不滿，批評官方「宣布得太突然」、「毫無預警就是斷玩家生路」，也有玩家指出，理解舊平台逐步退役的必要性，但認為 HoYoverse 應給予更充裕的轉移準備期與更清楚的交代方式。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【恐怖轉彎瞬間】聯結車載「史詩級超長」鋼構 一掃擊落騎士倒地！

