《瑪利歐》系列誕生40週年　爆料任天堂想推《超級瑪利歐》合輯

記者黃冠瑋／綜合報導

《瑪利歐》系列對於任天堂而言，可說是經典不敗之作，每推出一部都深受玩家熱烈好評，像是此次新作《瑪利歐賽車世界》乳牛加入戰場引發玩家話題。如今該系列將在明年3月10日滿40週年，對此就有爆料指稱，任天堂有意推出《超級瑪利歐》合輯，並且將在今年秋季舉辦任天堂Direct，以此慶祝該系列誕生。

▼《瑪利歐》系列太夯，就連《超級瑪利歐兄弟》電影也一度爆紅。（圖／翻攝自X／@ToonHive）

▲▼《超級瑪利歐兄弟》電影圖。（圖／翻攝自X／@ToonHive）

根據外媒報導，其實瑪利歐最早是出現在1981年的《大金剛》街機遊戲當中，只不過直到在1986年3月10日推出《超級瑪利歐兄弟》後，任天堂才正式認定該日為瑪利歐誕生日，每年官方也會在這日特別推出有關瑪利歐的活動，像是今年官方就特地打造聲控鬧鐘商品，以此慶祝瑪利歐誕生。如今該系列也將在明年3月10日即滿40週年，因此就有許多粉絲好奇官方會推出什麼樣的活動。

對此，一名位於遊戲論壇用戶Johnny Skinny爆料指稱，任天堂將發布全新的《超級瑪利歐》遊戲合輯，以慶祝瑪利歐誕生40週年，並且該合輯可能包含2006年的《新超級瑪利歐》兄弟、2009年Wii平台的《新超級瑪利歐Wii》以及2012年3DS平台的《新超級瑪利歐兄弟2》。此外，他也提到這些消息是從內部日程安排文件以及之前合作過的承包商QA團隊分享的部分在地化資源中獲得到的資訊，並且傳言任天堂秋季可能會再次舉辦任天堂Direct。

不過關於此爆料消息，網上許多玩家都認為不太屬實，但有趣的是Johnny Skinny在今年任天堂Switch2發布前，就精準洩漏了其相關細節，或許等到明年3月10日就能揭曉任天堂是否如同傳言推出《超級瑪利歐》合輯。

