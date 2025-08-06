收到任天堂警告　日慈善速通活動停播《瑪利歐》等經典遊戲

記者楊智仁／綜合報導

日本最大規模的慈善速通活動《RTA in Japan》近日宣布，將在2025年夏季賽事中全面移除所有任天堂遊戲，原因是遭到任天堂官方警告，要求日後使用任天堂旗下作品需事前取得個別授權，即使活動本身為非營利性質，收益全數捐作慈善也不例外。

▼《RTA in Japan》移除任天堂遊戲。（示意圖／資料照）

根據公告以及外媒報導，主辦單位於6月13日接獲任天堂通知，表示過去在未取得正式授權的情況下，於《RTA in Japan》活動中公開播放任天堂遊戲實屬「未經授權使用」。任天堂指出，儘管《RTA in Japan》為慈善活動，但主辦單位具法人身分，因此仍必須依照相關法規申請遊戲使用權。

任天堂同時要求，未來如欲使用任天堂遊戲必須逐一提出授權申請，由於活動將於8月9日開跑，主辦方坦言時程緊迫，難以在短時間內完成所有程序，為避免爭議與法律風險，只能決定全面移除任天堂遊戲。這項決定代表過去極具人氣的《超級瑪利歐64》等任天堂招牌遊戲將不再出現在此次活動中，引發不少速通社群與玩家的不滿與遺憾。

有網友認為，任天堂雖依法行事，但未顧及公益性質顯得過於強硬，也有人指出，任天堂過往便曾強勢打擊 ROM 備份、粉絲製作的遊戲改版與未經授權的直播活動，顯示其一貫重視智慧財產權保護標準。