《模擬市民5》恐不考慮推出？EA稱「不想玩家11年心血化為烏有」

記者黃冠瑋／綜合報導

《模擬市民4》推出11年仍然深受眾多玩家喜愛，在此期間EA就不斷推出新的DLC以及內容優化，讓玩家得以投入大量時間和金錢在這款遊戲上，可說是相當成功。然而正是因為如此EA仍未考慮再推出系列新作，對此，EA遊戲主管Laura Miele近日就提到，「不想玩家放棄這11年經營，從零開始，對玩家是不友善」。

▼《模擬市民5》短時間不考慮推出。（圖／翻攝自《模擬市民4》Steam）

根據外媒報導，隨著《模擬市民4》邁入第11年，EA遊戲主管Laura Miele近日接受了外媒專訪，其中就淺談了關於《模擬市民》未來發展，認為即使《模擬市民4》已經進入第11年，但他們仍然覺得不用那麼著急推出下一代作品，因為有鑑於玩家已經在這代遊戲上投入了大量時間與金錢，因此不希望看到玩家從零開始，放棄這多年打造或是購買的內容，在這期間我們已推出超過85個DLC，所以重置這些內容不但對玩家不友善，也對社群沒有幫助。

另外，Laura Miele也表示，「目前會專注於現有遊戲基礎上的擴展，讓《模擬市民4》整個生態圈能更加完善，將會以多人遊戲為核心持續發展下去，讓玩家體驗更多不同人生」，從技術角度和創新角度來看，如今正處於一個可以真正共同創作內容、互利共贏、為粉絲帶來精彩體驗的時代，她也希望能夠同時以線性和互動的方式呈現內容，甚至根據粉絲和現狀進行遊戲調整，儘管對一些粉絲而言遊戲沒有採用《模擬市民5》這種傳統的續集路線會感到失望，但Miele認為，這對於廣大模擬市民群體來說是才是最好的選擇。