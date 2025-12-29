記憶體價格飆漲衝擊主機市場　外媒曝Switch 2恐面調漲壓力

記者楊智仁／綜合報導

近月全球記憶體市場因 AI 投資熱潮出現劇烈變化，DRAM 與 NAND Flash 價格大幅上揚，恐波及新一代遊戲主機市場，外媒指出，任天堂最新主機 Nintendo Switch 2 也難以倖免，未來不排除面臨價格上調壓力。

▼外媒曝Switch 2恐面調漲壓力 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據報導，隨著 OpenAI 等人工智慧公司與三星、SK 海力士等記憶體大廠簽訂供貨協議，優先將產能投入資料中心使用，導致一般消費市場的記憶體供應緊縮，DRAM 與 NAND 價格在近期顯著上漲。此一情況預期將影響包括微軟與索尼在內的遊戲主機製造商，進而反映在 Xbox 與 PlayStation 的成本結構上。

任天堂同樣受到這波記憶體漲價潮衝擊，Switch 2 所使用的 12GB LPDDR5X 記憶體模組價格約上漲 41%，而 256GB NAND 快閃記憶體則上漲約 8%，使主機整體零組件成本顯著增加。值得注意的是，這波成本壓力正好發生在敏感時機，分析指出 Switch 2 必須在上市初期證明其長期商業可行性，但零組件成本卻同步上升，無疑增加營運壓力，任天堂股價也因此一度下滑至 5 月以來新低。

分析指出，若任天堂將記憶體成本上升轉嫁至消費端，恐影響消費者購買意願，進一步增加其銷售目標的難度。任天堂原訂於 2026 年 3 月 31 日前銷售 1900 萬台 Switch 2，截至 2025 年 11 月止已售出 1036 萬台，但未來銷售動能是否因潛在漲價而放緩，仍有待觀察。