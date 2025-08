平台GOG直接送成人遊戲！共13款嗆金融審查：玩家有自由購買權

記者楊智仁/綜合報導

面對近來遊戲下架與數位所有權爭議升溫,老牌數位遊戲平台 GOG(Good Old Games)正式展開名為「FreedomToBuy.games」的倡議行動,主張玩家應有自由持有購買遊戲的權利。為此,平台自即日起限時 48 小時內免費開放領取 13 款遊戲,包含多款近期遭到 Steam 與 itch.io 下架的限制級遊戲。

▼FreedomToBuy.games。(圖/翻攝自官網)

波蘭遊戲開發商 CD Projekt 集團旗下 GOG 長年推動的「遊戲保存計畫(GOG Preservation Program)」曾重新上架《恐龍危機》、《星際爭霸戰:審判儀式》等多款經典絕版作,深受懷舊玩家肯定。如今面對近期平台成人內容受到來自金流與銀行端的嚴格審查,GOG 以行動聲援遊戲創作者與玩家的保存權。

此次推出的「FreedomToBuy.games」即日起至 2024 年 8 月 4 日止,玩家可前往 GOG 官方活動頁面免費領取 13 款遊戲,當中包含成人類型作品,網站直接寫到「審查制度正在悄悄決定你能買、不能買哪些遊戲。有些遊戲之所以消失,不是因為它們違法而是因為『有人決定它們不該存在』,這 48 小時內這些遊戲將免費開放,因為只要是合法的遊戲,你就該有自由購買它的權利。」

玩家只需前往專案網站 FreedomToBuy.games,點選所需遊戲的「Claim Now」按鈕,即可獲得兌換代碼,並透過 GOG 平台兌換下載 ( 但頁面流量過大,可能出現錯誤顯示 )。

【免費遊戲清單】

Leap of Love

Being a DIK – Season 1

Leap of Faith

POSTAL 2

House Party

HuniePop

Lust Theory

Agony + Agony Unrated

Treasure of Nadia

Summer’s Gone – Season 1

Fetish Locator Week One

Helping the Hotties

Sapphire Safari

Thanks to the dedication of developers and publishers, we are launching https://t.co/Y26XDapvYH.



To raise awareness on censorship in gaming, 13 games are now available for free for 48h as a part of stand for creative freedom and preservation.



We believe that if a game is legal… pic.twitter.com/3kTRnYjQTi