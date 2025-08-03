平台GOG直接送成人遊戲！共13款嗆金融審查：玩家有自由購買權

記者楊智仁／綜合報導

面對近來遊戲下架與數位所有權爭議升溫，老牌數位遊戲平台 GOG（Good Old Games）正式展開名為「FreedomToBuy.games」的倡議行動，主張玩家應有自由持有購買遊戲的權利。為此，平台自即日起限時 48 小時內免費開放領取 13 款遊戲，包含多款近期遭到 Steam 與 itch.io 下架的限制級遊戲。

▼FreedomToBuy.games。（圖／翻攝自官網）

波蘭遊戲開發商 CD Projekt 集團旗下 GOG 長年推動的「遊戲保存計畫（GOG Preservation Program）」曾重新上架《恐龍危機》、《星際爭霸戰：審判儀式》等多款經典絕版作，深受懷舊玩家肯定。如今面對近期平台成人內容受到來自金流與銀行端的嚴格審查，GOG 以行動聲援遊戲創作者與玩家的保存權。

此次推出的「FreedomToBuy.games」即日起至 2024 年 8 月 4 日止，玩家可前往 GOG 官方活動頁面免費領取 13 款遊戲，當中包含成人類型作品，網站直接寫到「審查制度正在悄悄決定你能買、不能買哪些遊戲。有些遊戲之所以消失，不是因為它們違法而是因為『有人決定它們不該存在』，這 48 小時內這些遊戲將免費開放，因為只要是合法的遊戲，你就該有自由購買它的權利。」

玩家只需前往專案網站 FreedomToBuy.games，點選所需遊戲的「Claim Now」按鈕，即可獲得兌換代碼，並透過 GOG 平台兌換下載 ( 但頁面流量過大，可能出現錯誤顯示 )。

【免費遊戲清單】

Leap of Love

Being a DIK – Season 1

Leap of Faith

POSTAL 2

House Party

HuniePop

Lust Theory

Agony + Agony Unrated

Treasure of Nadia

Summer’s Gone – Season 1

Fetish Locator Week One

Helping the Hotties

Sapphire Safari