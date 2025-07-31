《聯盟戰棋》終於換季！S15「K.O.競技場」亮相　年底賽事全公開

記者蘇晟彥／綜合報導

《聯盟戰棋》在歷經漫長的「機動魔都」版本後，終於迎來全新一季「K.O.競技場」，以動漫主題棋組做為號召，隱約要提即將上市的《2XKO》打頭陣。本季同時新增機制「強化」，將透過惡魔果實讓英雄賦予不同能力，讓玩法更多樣。此外，巴黎公開賽、四大賽區的全新賽事也逐一公布，將在年底迎來更刺激的戰棋大賽。

▼《聯盟戰棋》新版本「K.O.競技場」登場。

《聯盟戰棋：K.O.競技場》將玩家帶到由長貓舉辦的終極動漫武道大會，參賽者高手如雲，包括魔法少女、少年漫畫主角，以及超能機甲，相信一場競爭激烈的世紀之戰在所難免。把握時間，集結動漫英雄，並從「星光戰士」、「戰魂鬥士」，以及「戰爭學院」等各方豪傑中，打造出你的夢幻隊伍。

對此，「K.O.競技場」將帶來全新棋組機制：「強化」。此強化效果將為競技場帶來爆發性的戰術潛力，想要爬上頂點的話，就必須活用這優勢！餵食英雄強化乾糧將開啟軍火庫，裡頭有3項為該單位量身打造的強化可供選擇。任何一名英雄都能被塑造成巨星——當你需要改變戰術時，強化效果也可以被移除，並移至另一位全新且令人期待的單位上。

隨著「K.O.競技場」的推出，《聯盟戰棋》也將重新審視並改造單位職業，以強調各英雄的獨特性，並為未來的新英雄設計帶來更多創造空間。這項全新系統將改變單位依據職業獲得魔力的方式，以及英雄們與各項遊戲機制互動的模式。擧個例子，坦克（專門為隊友承受傷害的防禦型英雄）現在每次普攻獲得5魔力，且承受傷害時會生成魔力。；他們也變得更容易吸仇恨，較容易成為目標。

此外，《聯盟戰棋》的全新T1錦標系列賽「《聯盟戰棋》職業賽」將隨「K.O.競技場」在四大賽區同步推出（2025年8月），作為現有競技體系額外層級的賽事。《聯盟戰棋》職業賽將在「K.O.競技場」上線期間，進行3場不同的賽事。粉絲們請於8月29日鎖定首場《聯盟戰棋》職業賽，觀看T1職業選手亮相，共有32名頂尖選手，透過《聯盟戰棋：機動魔都》的賽事獲得資格，代表四個賽區出賽。

最後，《聯盟戰棋》公開賽——《聯盟戰棋》年度最盛大的活動回來了！本次線下公開賽將在巴黎凡爾賽門展覽中心舉行，並有768位參賽者名額——比去年多了50%。競技者通行證將於9月8日開始預售；通行證價格和預售詳情將於8月20日公布。《聯盟戰棋》公開賽也將舉辦表揚《聯盟戰棋》社群創作者的藝術彩繪巷、開發者座談會、聯播主見面會，以及大量參加周邊賽事的機會。此外，在第一天被淘汰的參賽者，將可在第二天參加設有專屬獎金池的4對4賽事。