不畏三颱攪局　《WIND BREAKER 防風少年》作者首來台簽名會

記者楊智仁／綜合報導

在臺發行中文漫畫目前集數熱銷突破二十萬冊的超高人氣作品《WIND BREAKER—防風少年—》，不僅動畫一推出廣受好評，而改編真人電影版也將於12月在日本上映。今年漫畫博覽會尖端出版特別力邀《WIND BREAKER—防風少年—》作者にいさとる來臺舉辦簽名會活動，簽名組一開賣，即被漫迷秒殺完售。除了親臨漫畫博覽會與臺灣漫迷近距離交流互動之外，另在安利美特台北店與誠品西門店連續舉辦兩場簽名會活動，要讓更多喜愛《WIND BREAKER—防風少年—》的漫迷能夠與作者にいさとる老師直接交流。

在防風少年少女們熱情的呼喊聲之中，にいさとる老師帶上自製的狐狸面具在舞台上現身，之後更為臺灣讀者獻上意料之外的大驚喜，一筆一畫精心勾勒線條、點綴，在簽名板上畫出人氣主角櫻遙(with得意的小表情)，讓所有喜愛《WIND BREAKER—防風少年—》的漫迷們又驚又喜。簽名會中，漫迷們用各自的方式傳達自己對防風少年們的喜愛，許多漫迷將自己心愛的推角帶在身上，或是直接化身帥氣的防風少年，向老師傳達了滿滿的愛，老師也開心的在每位讀者簽名結束後，伸出雙手與讀者們握手，讓漫迷們帶著簽名結束的幸福氛圍。

作者にいさとる老師提及本次臺灣之旅，由於出發前臺灣周圍被數個颱風圍繞，其實非常擔心這次的簽名會會受到影響，但或許是臺灣的防風少年少女們的熱情足夠強大，不僅行程不受影響，簽名會前一天，にいさとる老師前往九份觀光時甚至久違的放晴，不可思議的巧合讓老師非常期待簽名會的到來呢。而來到臺灣，老師最想做的當然就是盡情品嘗各類臺灣美食，其中老師特別喜歡臺灣風味滿載的各式芋頭類甜點「日本很少吃到芋頭，來臺灣吃到老店的芋頭酥餅、九份的芋園，好像已經愛上芋頭了！」老師笑著說道「還沒回到日本就覺得已經胖了好幾公斤，實在太危險了！」

活動圓滿結束後，にいさとる老師再次用中文，對臺灣讀者滿滿的熱情與支持表達感謝，並笑著表示自己一直都很喜歡畫帥氣的男孩子們，看到他們受到臺灣讀者的喜愛，並從讀者們的視角再次感受角色們各有不同的帥氣之處，真的非常開心，希望之後有機會將原畫展也帶來臺灣，以此為契機期待在不遠的未來，再次跟臺灣的大家見面。