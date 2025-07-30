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中國大作《明末：淵虛之羽》玩家數狂跌41%　玩家反應多項問題

記者楊智仁／綜合報導

中國靈澤科技開發首款魂系動作遊戲《明末：淵虛之羽》本月強勢登場，首日即創下超過13萬人同時在線的亮眼成績，登上Steam暢銷榜第二名。然而好景不常，遊戲發售五天內迅速流失近五成玩家，Steam評論一度跌到「壓倒性負評」狀態，熱度與期待雙雙大幅滑落。

▼《明末：淵虛之羽》。（圖／翻攝自Steam）▲▼明末：淵虛之羽》。（圖／翻攝自Steam）

根據Steam數據顯示《明末：淵虛之羽》24小時峰值玩家數已從首日的13萬降至約7.8萬人，跌幅達41%。雖然仍居Steam同時在線前20名，但與同期話題之作《黑神話：悟空》相比，《悟空》約一個月才達到43%跌幅，《明末：淵虛之羽》的表現明顯失速。

雖然作為一款單機作品《明末：淵虛之羽》在線人數不如多人連線或即時服務型遊戲那樣具指標意義，但從玩家人數、評論與成就解鎖率來看，遊戲難度導致許多玩家在中途就選擇放棄。根據Steam成就統計，目前僅有0.9%至4%的PC玩家解鎖任一結局，相較於PlayStation版本的3.2%至5.8%，顯示PC玩家明顯受挫於遊戲表現問題。

不少玩家反映《明末：淵虛之羽》PC版存在卡頓、畫面撕裂與讀取時間過長等缺陷，對以操作精準著稱的魂系遊戲來說，這些問題幾乎是致命的，有玩家更指出他們在遊玩前數小時即選擇退款，或乾脆暫停遊戲等待更新修正。目前靈澤科技已陸續推出效能修正與熱修，遊戲整體評價開始回升至「褒貶不一」，儘管如此，若未能在短期內有效提升遊戲體驗《明末：淵虛之羽》恐怕將持續陷入快速流失玩家的困境。

▲▼明末：淵虛之羽》。（圖／翻攝自Steam）

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