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《柏德之門3》演員直言「AI很糟」...人類有屬於自己的魔法

記者楊智仁／綜合報導

人工智慧發展快速席捲全球娛樂產業，然而來自《柏德之門3》的英國演員尼爾·紐朋（Neil Newbon）近日受訪時直言反對 AI 創作，認為 AI 讓作品變得「合成、不真實」，缺乏創作過程中「人性所帶來的魔法時刻」。

▼《柏德之門3》演員反對 AI 創作。（圖／翻攝自Steam）▲▼AI。（圖／翻攝自Steam）

今年以來大型科技公司如 Apple、Meta、Google 與 Tesla 相繼砸下巨資進軍 AI 產業，掀起新一波技術革命。不過，與此同時基層演藝與創作人員卻憂心被 AI 取代，繼去年好萊塢大規模罷工聲援人類創作後，曾獲英國電玩奧斯卡「BAFTA遊戲獎」最佳表演獎的 Neil Newbon 也明確表態加入反 AI 陣營。

根據外媒報導，Newbon 語出驚人表示「AI很糟」，缺乏人性參與導致影視與遊戲作品無法打動觀眾，「如果作品中沒有人的元素，一切就顯得假、合成、沒靈魂。」Newbon 指出 AI 無法創造「美麗的意外」，這些無法預測的瞬間才是戲劇、影視與遊戲中的精華。

「那種魔法是只有人類才做得到的，AI 做不到。」Newbon 認為 AI 產出作品「總有一種不對勁的感覺」，這正是 AI 無法取代人類創意的根本。作為演員同時也是資深動態捕捉演出者，Newbon 長期倡導人性在數位娛樂中的價值，他的言論再次反映出產業內部對AI技術應用的高度矛盾與焦慮。

關鍵字：柏德之門3

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