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《魔物獵人荒野》製作人遭嗆「去死」　分析師稱玩家道德沒跟上

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》先前就因為更新過慢導致引起不少玩家抱怨，讓遊戲評價一落千丈，甚至還把矛頭指向遊戲開發者並祭出「去死」、「人渣」等多個不堪入目字眼，讓官方不得不採取聲明保護開發者。對此，日本分析師安田秀樹指出因開發者偶像化再加上玩家道德意識沒跟上才容易被鎖定攻擊。

▼日本分析師指出玩家道德意識沒跟上時代。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

▲▼日本分析師指出玩家道德意識沒跟上時代。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）
魔物獵人荒野》於上市初期可說是玩家眾所追捧的焦點，然而隨著更新內容逐漸緩慢，導致遊戲放置時間也逐漸拉長，因此惹得大批玩家不滿，並且在第二次大型更新還傳出不少災情，像是遊戲當機、系統操作異常等，導致Steam出現大量紅色評論，後續玩家更是把怒火指向遊戲開發者、製作人、總監，並怒罵「去死」、「人渣」、「無能」等多個相當不堪入目字眼，讓官方不得不發布聲明雖說尊重玩家意見，但也請玩家理性發言，然而關於遊戲罵聲至今為止仍未消停。

對此，日本產經報導，近日邀請熟悉遊戲產業的日本東洋證券分析師安田秀樹分享關於觀點，認為近幾年公司為了遊戲行銷，常會把遊戲製作人或開發者推為遊戲代言人，然而如果遊戲未達玩家預期，玩家負面情緒才會波及到開發者身上。同時他也指出，隨著網路和社群媒體普及，人們對於網路上的道德標準也開始要求與現實相同，但在遊戲社群中，部分玩家的道德意識很明顯還沒有跟上時代。

另外，卡普空也不是第一個聲明玩家理性發言的遊戲，像是SEGA、Square Enix、任天堂、萬代南夢宮也都有採取類似方針，通常都會接受對遊戲內容的批評，但也強調玩家也必須劃清界限，呼籲避免其發展成為針對個人的誹謗攻擊，維持良好的遊戲環境。

關鍵字：魔物獵人卡普空

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