美國《寶可夢》345萬卡牌遭盜偷　粉絲「君莎」上身協警神破案

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢自1990年代中期推出以來迅速風靡全球，並快速成長為史上最大型IP之一，連帶像是寶可夢集換式卡牌《TCG》市值也水漲船高，然而卻也衍生出不法人士盜取事件可說是層出不窮。近日美國《寶可夢》社群粉絲就化身動畫「君莎小姐」，協同警察成功破獲市值新台幣345萬《TCG》卡牌盜竊案。

▼《寶可夢》粉絲「君莎」上身協警破345萬卡牌案。（圖／翻攝自facebook／台灣寶可夢（神奇寶貝）同好聯盟）



根據外媒報導，事情其實是位於美國麻州當地一位男子日前因為偷竊寶可夢卡包而遭逮捕，該名男子作案手法是想將手上價值11.5萬美元（約新台幣345萬元）卡包轉手賣給當地卡店，並且同一天多次進行相同手法，後續引發了當地寶可夢社群的懷疑。首先該名男子先到第一間店Collectible Tags詢問老闆是否購買，後續又到另一間卡店Dream Collectors進行另一筆交易，而正是這舉動也引起了卡店老闆的注意，並主動報警。

事件發生後，當地社群粉絲也如同動畫警察「君莎小姐」一樣，協同警察展開對該名男子調查，經發現這名男子手中的卡包就是從別家卡店偷走的商品，其中就包含5張噴火龍和1張水箭龜，並且還在該名男子住處發現多個其他被盜的卡牌物品，隨後聯繫受害卡店1st Edition Collectibles並歸還遺失物品，讓此次不法之徒得以繩之以法。

對此，該名店主也向其他卡店和《寶可夢》社群粉絲表達感謝，沒有大家的警覺與報警，這筆價值11.5萬美元（約新台幣345萬元）的卡包很可能再也無法找回，才讓此事件得以圓滿落幕。