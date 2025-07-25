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Switch 2創美國主機首月銷售新紀錄　暢銷遊戲榜揭曉

記者楊智仁／綜合報導

根據市場研究機構 Circana 的最新數據，Nintendo Switch 2 在美國創下主機發售首月最高銷售紀錄，於 6 月份賣出 160 萬台，比任天堂此前公布的首週銷售數字再多出 50 萬台，也打破了原本由 2013 年推出的 PlayStation 4（110 萬台） 所保持的紀錄。

▼ Switch 2 亮眼成績。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

遊戲部分據 Circana 統計，《艾爾登法環 黑夜君臨》蟬聯 6 月份最暢銷的高價位遊戲冠軍，PS5 獨佔作《死亡擱淺2：冥灘之上》 則名列第二，《瑪利歐賽車世界》排名第三，但此數據不包含數位版銷售與 Switch 2 主機同捆版本。有報告指出，高達 82% 的 Switch 2 買家都同時購買了《瑪利歐賽車世界》，足見其帶動效應。

Switch 2 發售首月的第三方遊戲銷售排行前三名分別為：《電馭叛客2077》、《符文工廠 龍之天地》、《快打旋風6》。任天堂上月曾宣布，Switch 2 發售首四天全球銷售突破 350 萬台，不僅是公司史上最快熱銷的主機，也可能是遊戲史上最成功的主機首發之一，Switch 2 的強勢起跑，讓外界看好任天堂能順利達成 首個財政年度銷售 1500 萬台的目標。

關鍵字：Switch 2

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