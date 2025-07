《分裂之門2》內容貧乏「重回封測」　創辦人坦承：上市過早

記者黃冠瑋/綜合報導

由1047 Games所開發的免費射擊遊戲《分裂之門 2》(Splitgate 2)上市初期可說是投入相當多預算進行宣傳,然而由於遊戲內容貧乏再加上高昂課金選項遭玩家大量批評。如今官方聯合創辦人Ian Proulx 與 Nicholas Bagamian發布聲明,遊戲將「重回測試階段」,調整整體核心機制,並坦承遊戲上市過早。

▼《分裂之門2》重回封測。(圖/翻攝自《分裂之門2》Steam)

根據1047 Games聯合創辦人Ian Proulx 與 Nicholas Bagamian表示,「雖然我們想假裝《分裂之門 2》是一款已經能夠上市的遊戲,但顯然事實並非如此,遊戲仍然有缺少一般遊戲該有的功能,再加上遊戲中Bug太多,我們只能按下重啟鍵,讓遊戲重回封測狀態」。後續創辦人也提到《分裂之門 2》雖說會撤回上市,但玩家還是仍可開啟遊戲遊玩,並且會保留玩家已購買道具,遊戲預計將在2026年重新回歸。

不過同時1047 Games也宣布將裁撤45名員工,這也是近期第二波裁員,想必《分裂之門 2》失利造成工作室不小衝擊。另外,1047 Games確認《分裂之門1》伺服器預計將在一個月後關閉,對此創辦人也透露,其實內部開發人員很希望持續運營《分裂之門1》伺服器,但這在過去幾年裡已經給工作室造成了數十萬美元損失。然而值得一提的是,開發人員正在積極尋找遊戲是否支援離線和單人比賽的可能性。

To the Splitgate community,



We believe in Splitgate 2. This game means everything to us – it's been our life for almost 10 years, starting in our dorm room, and we're more committed than ever to delivering the incredible experience you deserve.



We’ve heard your feedback, and we…