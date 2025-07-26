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《分裂之門2》內容貧乏「重回封測」　創辦人坦承：上市過早

記者黃冠瑋／綜合報導

由1047 Games所開發的免費射擊遊戲《分裂之門 2》（Splitgate 2）上市初期可說是投入相當多預算進行宣傳，然而由於遊戲內容貧乏再加上高昂課金選項遭玩家大量批評。如今官方聯合創辦人Ian Proulx 與 Nicholas Bagamian發布聲明，遊戲將「重回測試階段」，調整整體核心機制，並坦承遊戲上市過早。

▼《分裂之門2》重回封測。（圖／翻攝自《分裂之門2》Steam）

▲▼《分裂之門2》重回封測。（圖／翻攝自《分裂之門2》Steam）

根據1047 Games聯合創辦人Ian Proulx 與 Nicholas Bagamian表示，「雖然我們想假裝《分裂之門 2》是一款已經能夠上市的遊戲，但顯然事實並非如此，遊戲仍然有缺少一般遊戲該有的功能，再加上遊戲中Bug太多，我們只能按下重啟鍵，讓遊戲重回封測狀態」。後續創辦人也提到《分裂之門 2》雖說會撤回上市，但玩家還是仍可開啟遊戲遊玩，並且會保留玩家已購買道具，遊戲預計將在2026年重新回歸。

不過同時1047 Games也宣布將裁撤45名員工，這也是近期第二波裁員，想必《分裂之門 2》失利造成工作室不小衝擊。另外，1047 Games確認《分裂之門1》伺服器預計將在一個月後關閉，對此創辦人也透露，其實內部開發人員很希望持續運營《分裂之門1》伺服器，但這在過去幾年裡已經給工作室造成了數十萬美元損失。然而值得一提的是，開發人員正在積極尋找遊戲是否支援離線和單人比賽的可能性。

關鍵字：分裂之門2

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