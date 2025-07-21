《傳說對決》閃電狼貫穿RPL賽區奪冠　教練放豪語：今年要大滿貫

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》APL 2025年由閃電狼（Flash Wolves）擊敗泰國地主隊EA，以讓2追4的成績奪下最後冠軍，對此，在賽前接受採訪時，FW曾說過今年想要「擊敗BRU、EA」兩隊泰國RPL賽區強權，也如他們所想像完成夢想，在賽後接受媒體採訪時，教練林口也開心表示這只是個開始，今年目標要繼續在GCS稱霸、接著在年底贏下AIC冠軍，完成大滿貫。

▼閃電狼讓2追4拿下APL冠軍，教練林口點出接下來目標是今年大滿貫。（圖／記者蘇晟彥攝）



FW在今年狀況極佳，在自家GCS賽區以第一種子的身份前進APL國際賽，接著一路高歌挺進，以勝部冠軍的姿態等待挑戰者到來，先後擊敗FS、BRU，在最後舞台上也戰勝EA，幾乎貫穿整個RPL賽區，最終拿下APL 2025世界冠軍。在賽前接受訪問時，FW隊員曾說，今年最夢幻的劇本就是先戰勝BRU，再對上EA，如果都能順利擊敗，將會讓今年冠軍的含金量大增，而最終也如願以償，達成隊伍中的夢想劇本。

對此，教練林口在接受訪問時放下豪語，指出大家今天都打得很好，即使前面被拿下兩分也沒有氣餒，狀態都迅速調整過來，讓FW再也不是國內王，在國外也能稱霸，接下來的目標一定回到賽區內要稱霸，還要拿下年底AIC的冠軍，完成大滿貫。

而這次拿下MVP的奶綠也一雪前恥，讓網路上不看好他的網友刮目相看，他表示獎金會存下來，之後再看要怎樣用，此外，打野小詹在前幾把比賽時表情較凝重，一直到最終拿下冠軍時才展開笑顏，他表示自己身體沒有不舒服，只是前面幾把狀態比較不好，因此表情才會比較少。

▼在整個比賽過程泰國地主隊加油氣勢極強，在閃電狼還沒奪冠前不管什麼操作幾乎都會安靜，宛如圖書館不替對手加油，直到最後才恭賀奪冠。