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《鬼滅之刃 無限城》票房太強首日狂吸17億日圓！刷新歷史紀錄

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於 7 月 18 日上映帶起空前風潮，大量影迷湧入劇院整體氛圍更勝 2020 年的《無限列車》盛況，估計收入首日就突破了 17 億日圓 ( 約 3.2 億台幣 ) 打破日本電影的票房紀錄。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

本次劇場版「無限城篇」承接《鬼滅之刃 柱訓練篇》，炭治郎與鬼殺隊們挺身迎戰鬼舞辻無慘，頂尖動畫製作公司 ufotable 延續精湛技術，打造出上弦與柱高速流暢的戰鬥場面與震撼視覺特效，讓影迷熱血沸騰，不僅如此，深刻劇情呈現也讓許多觀眾「哭著走出戲院」，就連聲優花江夏樹都表示自己淚流不止。這次《鬼滅 無限城》票房到底有多誇張，根據推特帳號「ベーダーの興行収入速報」估算，首日 17 億日圓直接超車《鬼滅之刃 無限列車篇》時的 12.69 億日圓票房。

適逢周末日本各地影廳都出現爆滿盛況，以東京 TOHO 新宿戲院來說，首場自清晨 7 點起放映，12 個影廳中有 11 廳播映，7 點時段更同時有 4 廳上映並一路排片至深夜 1 點 05 分，單日總放映次數達 40 場卻依舊難以消化滿滿鬼滅迷。目前根據估算上映兩天票房竟突破了 37 億日圓，約 180 萬人進場感受《鬼滅》魅力，

關鍵字：鬼滅之刃

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