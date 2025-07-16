日媒票選2025上半最佳遊戲　中世紀寫實RPG壓倒性好評奪冠

記者楊智仁／綜合報導

根據日媒公布年度上半年玩家票選調查結果，本次主題為「2025 上半年你心目中的最佳遊戲」。在眾多投稿中，由戰火與信仰交織的中世紀寫實 RPG 續作《天國降臨：救贖II》脫穎而出，成為玩家心目中的最佳遊戲。

▼ 天國降臨：救贖2。（圖／翻攝自Steam）

獲選為第一名的《天國降臨：救贖II》（Kingdom Come: Deliverance 2）在故事深度、角色塑造、遊戲玩法與本地化品質方面皆獲得壓倒性好評。雖然遊戲仍存在些許Bug，但多數玩家認為無傷大雅，紛紛讚賞其真實歷史背景與高度沉浸體驗，堪稱 2025 上半年最具代表性的作品。

其他遊戲包含《艾爾登法環黑夜君臨》繼承前作世界觀部分設定，採全新遊戲設計與高強度挑戰路線，其融合 Roguelike 元素與開放式玩法，吸引眾多硬核玩家。《The Alters》科幻風格的生存遊戲，主打與不同人生選擇版本的「自己」合作，為類型市場注入新鮮創意。《真·三國無雙 起源》強調「原點回歸」，在敵軍壓倒性數量與爽快連擊動作之間取得平衡，重現經典一騎當千快感。

《死亡擱淺2：冥灘之上》與 《RAIDOU Remastered：超力兵團奇譚》 亦名列人氣行列，分別憑藉其敘事張力與復刻誠意吸引粉絲關注。調查中也收錄了部分玩家觀點，有玩家提及《闇影詩章：凌越世界》雖有課金爭議，但「社群活躍、玩法多元，值得等待」。隨著下半年新作即將陸續登場，屆時玩家選擇又會有何變化，值得關注。