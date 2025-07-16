日新宿、池袋站現「鬼滅之門」　全角色牆長29公尺宣傳無限城

記者楊智仁／綜合報導

為紀念《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再來》日本即將於 7 月 18 日上映，官方自 7 月 14 日起，在東京都內JR車站展開一系列大型廣告宣傳，JR 新宿站與池袋站同步啟動兩項不同主題的車站廣告，吸引粉絲矚目。

▼JR新宿站與池袋站鬼滅布置同步啟動。（圖／翻攝自推特）

JR新宿站東口地面出口處化身為「鬼滅 GATE」，將車站宛如打造成劇場版的舞台「無限城」，廣告上特別引用鬼舞辻無慘的名台詞「你們接下來要去的，是地獄 ( 貴様らがこれから行くのは地獄だ )」，氣勢十足地俯視往來行人。此外，車站內地下通道也設有大面積的集中張貼廣告，全面營造作品氛圍。

JR池袋站則首度以單一作品「連續包場」北口改札外牆面，推出長達約 29 公尺的「鬼滅WALL」大型廣告。牆面一整排張貼《鬼滅之刃》角色海報氣勢磅礡，這是首次由單一作品獨占整面牆面，預計展出至 8 月 17 日。有計畫去日本旅遊的粉絲們不妨留意車站的帥氣布置。