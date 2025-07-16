《瑪利歐賽車世界》藍龜殼出BUG　網笑翻：不用懷疑繼續開

記者黃冠瑋／綜合報導

Switch 2自4月宣布消息以來就一直是玩家矚目焦點，其中首發遊戲《瑪利歐賽車世界》也在網上不斷掀起熱議，像是賽車乳牛、鏡像世界等。然而近日卻有玩家發現遊戲道具藍龜殼竟直接穿越玩家，無法指定阻擋第1名前進，消息一出後引發許多網友熱烈討論，並開玩笑表示，「是BUG，但不用懷疑繼續開就對了」。

▼《瑪利歐賽車世界》藍龜殼出BUG。（圖／翻攝自reddit／MistyGardenn）

事情其實是，隨著任天堂Switch 2和《瑪利歐賽車世界》上市後，許多玩家也紛紛加入賽車行列一同飆速，但近日在社群論壇上就先後傳出玩家遊玩時出現遊戲BUG，道具藍龜殼竟直接穿越玩家，而如果有玩過《瑪利歐賽車》系列的玩家就會知道，遊戲中藍龜殼是為了阻擋第1名繼續前進的手段，後方玩家丟出後道具就會自動指定飛向第1名，讓其短暫被擊暈。

其中一名Turbulent_Voice6393就分享他在遊玩雙賽道地圖時，就出現類似情形，另一位用戶也在遊玩飛艇要塞地圖也出現藍龜殼直接穿越玩家，並且還如同賽車手一樣持續繞著地圖前進，對此許多網友看到後也紛紛表示自己也是同樣情形，也有玩家因為賽車手是小孩開玩笑表示，「或許是藍龜殼太害怕嬰兒了」、「它想成為第1名」、「忘記要攻擊了」、「是BUG，感謝一切祝福，但不用懷疑繼續開就對了」。