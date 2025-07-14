韓國決戰創MSI史上最佳收視　342萬人看T1、Gen.G神仙打架

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》2025 MSI 季中邀請賽總決賽期間創下系列新紀錄，累積觀看時數超過 7,300 萬小時，毫無疑問，今年 MSI 取得巨大成功，更有 9 個系列賽打滿五局，但考量到本屆賽制上進行不少改動，究竟表現與去年的 MSI 相比如何？從 Esports Charts 最新釋出一份分析報告，初步揭示《英雄聯盟》MSI 系列年度變化趨勢。

今年 MSI 在多項基本觀眾數據中，「最高同時觀看人數」成長最為顯著，隨著 Gen.G 拿下冠軍，並完成隊史第 23 場系列賽連勝，MSI 2025 最高同時觀看人數突破 342.4 萬，相較去年成長超過 21%。此次最高觀看人數的成長，主要來自韓國粉絲熱情參與，由於總決賽上演 LCK 內戰，韓國觀看人數在今年 MSI 中激增近 30%。除此之外，英語與越南語地區的收視表現也功不可沒，這三種語言合計佔總觀眾峰值的大約 75%。

然而，儘管本屆賽事創下最高同時觀看紀錄，但「總觀看時數」與「平均觀眾數」仍不及 2024 年的 MSI。主要原因與今年賽制改動導致參賽隊伍減少，部分地區隊伍缺席造成該地區觀眾關注度降低。此外，去年人氣隊伍 T1 入圍賽階段就登場，也極大推升早期賽程收視表現。