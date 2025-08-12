ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日麥當勞「寶可夢卡牌」之亂　黃牛食物丟路邊...官方道歉了

記者楊智仁／綜合報導

日本麥當勞稍早針對「快樂兒童餐 × 寶可夢」卡牌限時活動期間，部分顧客為轉賣目的大量購買、造成店內及周邊擁擠，以及購買物品被遺棄或丟棄等情況，正式發表道歉聲明，並公布防止再發的具體措施。

該活動從首日開始已有多家門市出現卡牌售罄狀況，而且引發許多亂象，除了常見的二手轉賣之外、還有拿完贈品後就把食物亂丟，甚至有人一次點了 40 份等可怕情況 ( 規定一個人只能點五份 )。日前麥當勞官方確認有許多囤貨行為，強調此舉嚴重違背「為孩子與家庭提供愉快用餐體驗」的品牌理念，並坦承對於應對不足須嚴肅檢討。

官方提到多項防範措施，包含「在特定快樂兒童餐活動期間，導入更嚴格的限購制度」、「限購期間，行動點餐與外送同樣適用數量限制」、「對於嘗試超額購買、重複購買、或對店員有威嚇行為等違反規則顧客，將拒絕銷售」、「對於本次活動中妨礙營運或有相關購買紀錄的顧客，依規約辦理官方 App 退會」、「持續向二手交易平台要求，對惡意囤貨與轉賣採取有效抑制措施」。

日本麥當勞表示，將持續聆聽顧客與員工的意見，不斷檢討並優化銷售對策。然而不少日本網友並不買單，認為麥當勞過了好幾天才發布道歉聲明，而且之前《星之卡比》、《吉伊卡哇》的聯名也都有相關情況發生卻沒有太多改善，對於這次麥當勞發布聲明仍沒有信心。

【養到高柴生？】柴柴竟會爬雙層床的梯子還成功上床！

