炭治郎聲優20歲雙親逝　淚聲演活《鬼滅》坦言：父母最後禮物

日本知名聲優花江夏樹配音作品橫跨多部人氣動畫，最為人熟知當然是《鬼滅之刃》中主角竈門炭治郎，伴隨著《無限城篇》劇場版上映再度展現花江夏樹超強配音功力。近日他在日本富士電視台節目《讓我為你占卜》中公開談到自己在 20 至 21 歲前痛失雙親的過去，並分享如何以演技懷念他的雙親。

花江表示，「媽媽在我大約 18、19 歲的時候過世，等我開始工作大概是 20、21 歲左右，爸爸也過世了，同住奶奶也在那之後一年或兩年去世，那段時間對我來說就是人生的谷底，但也因為那樣的經驗，工作中有很多可以運用的部分，每當我從事聲優工作時，會想著『這是不是父母留給我最後的禮物？』詮釋悲傷場景時能立刻被觸動而落淚，只要一想起來就能哭出來，雖然現在用相對正面的方式去看待這一切，但坦白說我並沒有真正走出來。」

花江夏樹以擅長演繹內心深刻、歷經苦難角色著稱，屢次受到觀眾與業界肯定，像是在海外人氣動畫投票網站《Anime Corner》聲優票選中經常名列前茅，2025 年春季排入前五名，並曾於 2024 年「年度男性聲優票選」中榮獲第二名。而這次《無限城篇》劇場版炭治郎再度體現與家人之間深不可分的羈絆，粉絲們可以趕緊進場再度感受花江夏樹超強配音功力。