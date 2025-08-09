日本民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山　業者無奈網猜：中國人素質

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢集換式卡牌《TCG》可說是近幾年粉絲們熱烈喜愛的卡牌之一，因此只要有新卡包推出，就會吸引不少卡牌愛好者前往日本採購。然而這卻衍生不少問題，對此，一位日本民宿老闆近日就抱怨，將房屋出租給外國旅客後卻留下大量寶可夢簡體卡包垃圾，消息一出讓不少網友猜測，恐怕是中國人所為。

▼日本民宿遭《寶可夢》卡牌轟炸 。（圖／翻攝自X／@makozero1）

事情其實是，一名在日本經營Airbnb民宿的老闆マコ近日在個人社群上分享他傻眼的情況，從照片可以看到一位外國旅客退房後，留下恐怖如颱風掃過般的垃圾景象，其中多數垃圾都是關於《寶可夢TCG》簡體卡垃圾包裝以及大量價值低廉的普通卡牌，甚至數量多到是能聚成一座座垃圾山，直接上演近期推出的動畫《GACHIAKUTA》現實版。

如此惡劣的行徑，迅速在網上掀起熱議，截至目前撰稿為止觀看數已突破110萬，對此經過網友調查分析，這些卡牌皆為8月1日才剛發售的《寶可夢TCG》新卡包「超級勇氣」和「超級交響樂」，猜測這名旅客應該是前往日本採購，第一時間獲取有價值卡牌，後續再轉賣給其他人，而那些毫無價值的普通卡則是留給民宿業者處理。

另外，也有許多網友關心老闆狀況，其中也有人發現這些垃圾包裝除了有日文的標示外，還包含許多簡體中文的包裝，因此網友也紛紛猜測這名旅客恐怕是中國人，老闆也並未否認，至於後續那些普通卡牌，老闆則是會分發給那些需要普通卡牌的小孩，他也無奈表示，只能慶幸對方不是浪費食物堆成廚餘山給他。