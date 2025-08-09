ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日本民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山　業者無奈網猜：中國人素質

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢集換式卡牌《TCG》可說是近幾年粉絲們熱烈喜愛的卡牌之一，因此只要有新卡包推出，就會吸引不少卡牌愛好者前往日本採購。然而這卻衍生不少問題，對此，一位日本民宿老闆近日就抱怨，將房屋出租給外國旅客後卻留下大量寶可夢簡體卡包垃圾，消息一出讓不少網友猜測，恐怕是中國人所為。

▼日本民宿遭《寶可夢》卡牌轟炸 。（圖／翻攝自X／@makozero1）

▲▼ 。（圖／翻攝自X／@makozero1）

事情其實是，一名在日本經營Airbnb民宿的老闆マコ近日在個人社群上分享他傻眼的情況，從照片可以看到一位外國旅客退房後，留下恐怖如颱風掃過般的垃圾景象，其中多數垃圾都是關於《寶可夢TCG》簡體卡垃圾包裝以及大量價值低廉的普通卡牌，甚至數量多到是能聚成一座座垃圾山，直接上演近期推出的動畫《GACHIAKUTA》現實版。

如此惡劣的行徑，迅速在網上掀起熱議，截至目前撰稿為止觀看數已突破110萬，對此經過網友調查分析，這些卡牌皆為8月1日才剛發售的《寶可夢TCG》新卡包「超級勇氣」和「超級交響樂」，猜測這名旅客應該是前往日本採購，第一時間獲取有價值卡牌，後續再轉賣給其他人，而那些毫無價值的普通卡則是留給民宿業者處理。

另外，也有許多網友關心老闆狀況，其中也有人發現這些垃圾包裝除了有日文的標示外，還包含許多簡體中文的包裝，因此網友也紛紛猜測這名旅客恐怕是中國人，老闆也並未否認，至於後續那些普通卡牌，老闆則是會分發給那些需要普通卡牌的小孩，他也無奈表示，只能慶幸對方不是浪費食物堆成廚餘山給他。

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

推薦閱讀

日本民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山　業者無奈網猜：中國人素質

玩家敲碗《Apex英雄》影視化　EA總裁透露內部「有意」製作

《JUMP：群星集結》穢土轉生！官方釋出「優化內容」玩家傻爆眼

《瑪利歐》系列誕生40週年　爆料任天堂想推《超級瑪利歐》合輯

7-11推出《鬼滅之刃》限量周邊！日輪刀傘、花紋編織包快閃購

Switch2玩家自製「麥當勞薯條盒」　新奇配件引網笑：好油喔

玩遊戲有助於提高智力？　神經學者指稱「愛玩孩思維比同齡高」

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

《激鬥峽谷》中國版三週年爆AI宣傳　遭網狂批：毀了多年創作

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版　官方痛批：寧願盜原版也別玩這款

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山

《JUMP：群星集結》穢土轉生！

《瑪利歐》系列誕生40週年

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版

Switch2玩家自製麥當勞薯條盒

玩家敲碗《Apex英雄》影視化

《鬼滅之刃 無限城篇》12到1800歲都能看

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》

日開發者1人耗8年創人氣遊戲

爆料者搶先曝PS6售價不變

最新新聞

日民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山

玩家敲碗《Apex英雄》影視化

《JUMP：群星集結》穢土轉生！

《瑪利歐》系列誕生40週年

7-11推出《鬼滅之刃》周邊快閃購

Switch2玩家自製麥當勞薯條盒

玩遊戲有助於提高智力？

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」

《激鬥峽谷》中國三週年爆AI宣傳

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366