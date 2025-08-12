《英雄聯盟》全新操控模式「WASD」來啦！新手專用尾兵指示器進PBE

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》官方 11日宣布，全新的操作方始「WASD」（使用鍵盤取代滑鼠控制）確定將正式進入PBE階段，將正式開放玩家測試。對此，官方設計師表示，並不會移除點按的移動方式，同時將確保兩種模式的公平性。最後，官方預計將導入「尾兵指示器」在非積分模式，讓新手玩家有機會練習相關技巧。

▼WASD移動方式將進入PBE階段。



根據官方開發日誌表示，官方以改善核心體驗為目標，將推出「WASD」的操作模式，也就是玩家所熟悉，透過鍵盤的WASD來對應上下左右方向進行移動，設計師強調，要不要使用完全由玩家自行決定，並不會強制更改模式，但會盡力確保兩種操作模式在競賽方面的公平。

設計師指出，之所以會有這種操作方式，是想要對經典MOBA致敬，也讓新手、老鳥可以體驗到遊戲不一樣的樂趣，對此，目前WASD的操作方式將進入到PBE測試，預計在收集玩家意見後會進行調整再上架，會先從非積分模式開始，以確保沒有因為操作方式產生優劣之分。

此外，在非積分模式將導入「尾兵指示器」。團隊指出，對於新手玩家來說，同時顧及控制兵線、站位與換血之外，還必須掌握精準的尾兵時機。為非積分列隊模式加入此項視覺指示，將有助於玩家學習，且不影響《英雄聯盟》的競技環境。

但尾兵指示器只會顯示普攻傷害可以擊殺的範圍，如果有普攻附加、閃耀劍等等，並不會顯示在上面，玩家還是得依照配裝選擇進行調整，但確定能有助於玩家學習尾兵。