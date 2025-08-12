《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得：演出「生理難以接受」才完整

記者楊智仁／綜合報導

說到《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，「上弦之貳・童磨」看似天真無邪卻又令人感到不快的反差語氣、加上強大的實力令觀眾們留下深刻印象。聲優宮野真守先前在廣播節目提到自己對於「童磨」的看法，並表示自己經過了徹底研究，才詮釋出了完整的「童磨」。

▼宮野真守詮釋出完整「童磨」。（圖／翻攝自@miyanomamoru_PR、ufotable）

自從確定擔任「上弦之貳・童磨」配音後，宮野真守在許多場合分享對該角色的感想，日前他在自己廣播節目「宮野真守的 RADIO SMILE」（文化放送）中表示，「我很喜歡童磨，雖然有人說他難以理解、令人不快，但我因為想得太多，所以非常能夠理解他，包括行動原則、說話時心裡在想什麼，我是徹底追究後再去演的，所以演起來非常自然。」

宮野提到，觀眾對他所飾演的角色抱有「令人不快」、「生理上難以接受」等反應的情況，但他認為，正是因為能讓人產生這樣的感受，童磨這個角色才算完整，因此推動了作品的成功。而在劇中有出色發揮的宮野真守將睽違六年來台，2026 舉辦舉辦亞洲巡迴演唱會，台北確定是其中一站，同時第 8 張專輯先行曲〈試著跳躍看看〉MV 也已經上架。