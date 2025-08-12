股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」　創肖楠資本吸投資金3億助攻

記者蘇晟彥／綜合報導

群眾集資平台嘖嘖（zeczec）宣布參與專注於投資遊戲產業的創投公司「肖楠資本」，正式跨足遊戲創投領域。肖楠資本由知名podcast 製作人謝孟恭（股癌）發起，以發掘與扶持具有全球潛力的台灣原創遊戲開發團隊為核心理念，首波將進行四筆投資案簽署投資協議，包含《紅眼露比》、《Night Rampage》等獨立遊戲。

▼知名Podcast 股癌製作人謝孟恭與嘖嘖合作。（圖／嘖嘖提供）



肖楠資本由謝孟恭擔任董事長，核心決策成員皆是「現役遊戲狂熱者」，團隊熟悉原創開發與上下游資源，從「懂遊戲也懂資本」的視角出發，專注解決遊戲新創在早期常面臨的資源與商業化鴻溝。基金聚焦早期投資，挖掘具有全球潛力的原創內容與技術團隊。首波投資標的包括杯狗遊戲（《紅眼露比》）與本氣遊戲（《Night Rampage》）。

作為肖楠資本董事長，謝孟恭此次從股市投資人身份跨足創投角色，其創業動機來自一段真實而私人的生活體驗。成為新手爸爸後，面對育兒生活帶來的時間碎片化，他一度覺得難以再投入長時間的遊戲世界。然而，一款劇情緊湊、精緻製作的台灣原創遊戲，卻意外點燃他內心深層的感動。

這段經驗讓他回想起童年時代沉浸在角色扮演中的美好時光，也意識到：「除了作為玩家購買支持之外，是否還能為產業做更多？」他深入了解台灣遊戲圈，發現本土團隊實力雄厚，卻在資本化過程中缺乏支持。於是他與一群同樣熱愛遊戲的投資人共同創辦肖楠資本，期望以資本之力介入早期開發階段，讓更多優秀的台灣遊戲被看見，並為年輕世代打造一個值得投入的創作產業環境。「若能讓遊戲行業變成畢業生趨之若鶩的地方，充滿活水和希望，那就太好了。」謝孟恭溫暖強調。

攜手 GameWorks 擴建投資路徑，強化資本與創意的連結深度

同時，肖楠資本亦宣布與台灣資深遊戲孵化與合製單位 GameWorks 締結長期合作關係。GameWorks 擅長與新創團隊共同打磨作品，並媒合發行資源，雙方將在潛在投資標的交流、開發諮詢與市場鏈結等面向展開合作，強化開發端與產業端的連結深度。

目前肖楠資本已獲多位具創意產業與遊戲背景的投資人支持，並預計於 2026 年底前，將總管理資產規模擴大至新台幣 3 億元，加速佈局。歡迎處於各階段的開發團隊以及有志一同打造新一代台灣遊戲自主研發產業鏈的業者主動洽談合作。