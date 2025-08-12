ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日美少女遊戲平台OOParts結束營運　三項專利賣給DLsite

記者楊智仁／綜合報導

「OOParts」於 2020 年 4 月正式上線，主打讓成人美少女遊戲可在智慧型手機等多種裝置上進行雲端遊玩，至 2021 年平台支援遊戲已超過 200 款，包括《ONE～閃耀季節～》、《School Days HQ》、《戰國蘭斯》等作品。不過先前日本 Black Inc. 宣布，已將旗下獨立開發的雲端遊戲基礎系統「OOParts Engine」及相關 3 件專利，出售給營運 DLsite 的株式会社 EISYS。

▼OOParts結束營運、三項專利賣給DLsite。（圖／翻攝自@famitsu）▲▼ OOparts。（圖／翻攝自@famitsu）

DLsite 近年積極推進 PC 專用遊戲雲端化的服務「DL Play Box」，這次收購預期將提升服務品質，曾獨力開發「OOParts Engine v2」核心的資深軟體工程師，也將一併移籍至 EISYS 公司。隨交易完成「OOParts」平台已停止新帳號註冊，由於雲端遊戲存檔皆保存在平台伺服器，營運方將提供存檔匯出功能，期限至 2025 年 10 月 31 日。到期後，所有個資將全數刪除，且不會進行 DLsite 帳號或資料移轉。

本次收購代表著 OOParts 為期約 5 年服務畫下句點，Black 公司代表董事小川楓太表示，此次交易是「罕見的、對軟體本身而非事業進行高價評價的案例」，並指出「讓美少女遊戲能在任何裝置上遊玩的使命，正在 DLsite 的雲端遊戲服務中逐步實現，我們的技術將加速這個夢想的進程。」

關鍵字：OOParts

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

推薦閱讀

日麥當勞「寶可夢卡牌」之亂　黃牛食物丟路邊...官方道歉了

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」　創肖楠資本吸投資金3億助攻

《PTCG Pocket》玩家人數急速下滑　官方喊話：推大更新救遊戲

日美少女遊戲平台OOParts結束營運　三項專利賣給DLsite

《寶可夢》卡牌「爆肌蚊ex」再掀盜圖爭議　網反駁：別亂指認

《英雄聯盟》全新操控模式「WASD」來啦！新手專用尾兵指示器進PBE

《鬼滅之刃》票房破1.7億！4D版上映日確定專屬特典「猗窩座海報」

六年前今天《鬼滅之刃》封神起點　炭治郎兄妹羈絆爆感人回憶

《章魚嗶的原罪》連五周稱霸Anime Corner　僅一神作曾創此紀錄　

執行長談《GTA 6》將以「合理價格」上市：讓玩家覺得物超所值

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《賽馬娘》草上飛原型辭世

《鬼滅之刃》4D版上映日確定

炭治郎聲優雙親逝...淚聲演活鬼滅

《寶可夢》卡牌爆肌蚊ex掀爭議

《英雄聯盟》全新操控模式WASD

《章魚嗶的原罪》連五周稱霸Anime Corner

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」

《鬼滅之刃 無限城》光預售就賣到快破億

日民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山

《PTCG Pocket》玩家人數急下滑

最新新聞

日麥當勞合作《寶可夢》亂象頻傳

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」

《PTCG Pocket》玩家人數急下滑

日雲端美少女遊戲平台結束營運

《寶可夢》卡牌爆肌蚊ex掀爭議

《英雄聯盟》全新操控模式WASD

《鬼滅之刃》4D版上映日確定

六年前今天《鬼滅之刃》封神起點

《章魚嗶的原罪》連五周稱霸Anime Corner

執行長談《GTA 6》以合理價格上市

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366