日美少女遊戲平台OOParts結束營運　三項專利賣給DLsite

「OOParts」於 2020 年 4 月正式上線，主打讓成人美少女遊戲可在智慧型手機等多種裝置上進行雲端遊玩，至 2021 年平台支援遊戲已超過 200 款，包括《ONE～閃耀季節～》、《School Days HQ》、《戰國蘭斯》等作品。不過先前日本 Black Inc. 宣布，已將旗下獨立開發的雲端遊戲基礎系統「OOParts Engine」及相關 3 件專利，出售給營運 DLsite 的株式会社 EISYS。

▼OOParts結束營運、三項專利賣給DLsite。（圖／翻攝自@famitsu）

DLsite 近年積極推進 PC 專用遊戲雲端化的服務「DL Play Box」，這次收購預期將提升服務品質，曾獨力開發「OOParts Engine v2」核心的資深軟體工程師，也將一併移籍至 EISYS 公司。隨交易完成「OOParts」平台已停止新帳號註冊，由於雲端遊戲存檔皆保存在平台伺服器，營運方將提供存檔匯出功能，期限至 2025 年 10 月 31 日。到期後，所有個資將全數刪除，且不會進行 DLsite 帳號或資料移轉。

本次收購代表著 OOParts 為期約 5 年服務畫下句點，Black 公司代表董事小川楓太表示，此次交易是「罕見的、對軟體本身而非事業進行高價評價的案例」，並指出「讓美少女遊戲能在任何裝置上遊玩的使命，正在 DLsite 的雲端遊戲服務中逐步實現，我們的技術將加速這個夢想的進程。」