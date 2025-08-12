《PTCG Pocket》玩家人數急速下滑　官方喊話：推大更新救遊戲

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢PTCG Pocket》自從去年10月上市後，就吸引無數寶可夢玩家前往遊玩，也因為遊戲機制無需煩惱有黃牛抬價問題。然而隨著時間過去，開發公司DeNA就發現近幾個月玩家流失嚴重，原因都跟卡牌推出進程和系統優化有關，對此官方為了挽救情勢承諾會在今年底前進行大更新。

▼《寶可夢PTCG Pocket》年底前重大更新挽救人數。（圖／翻攝自X／@PokemonTCGP）

有玩過《寶可夢PTCG Pocket》這款遊戲就會知道抽卡沒有保底系統，因此關於卡牌抽取都是完全基於隨機數產生器(RNG)來獲取，這也連帶大大增加獲取所有卡牌難度，雖說有卡包點數來彌補遊戲本身抽卡機制，但對於玩家而言獲取稀有卡牌的點數是不切實際。由於這些問題，再加上卡包沒幾個月就推出新的擴充包，對一般玩家而言難以負荷，因此許多玩家，要麼很少登入遊戲，要麼就是直接刪除遊戲。

對此，開發公司DeNA也發現了關於這一項問題，在最新財報中就提到，2025年第一季度遊戲平均每月玩家數量為3,900萬人，其中有60%微交易消費都來自日本以外的市場顯示該遊戲在國際市場的受歡迎程度高於日本國內市場。儘管取得了如此成就，但與遊戲剛上市相比，近日玩家數正急速下滑，他們認為遊戲收藏體驗是影想玩家是否遊玩的關鍵，因此基於這一點，他們決定推動一項重大更新，以此提升玩家留存率，預計將在2025年12月31日前更新。

▼開發公司DeNA提出重大改革。（圖／翻攝自X／@PokemonTCGP）