ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《PTCG Pocket》玩家人數急速下滑　官方喊話：推大更新救遊戲

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢PTCG Pocket》自從去年10月上市後，就吸引無數寶可夢玩家前往遊玩，也因為遊戲機制無需煩惱有黃牛抬價問題。然而隨著時間過去，開發公司DeNA就發現近幾個月玩家流失嚴重，原因都跟卡牌推出進程和系統優化有關，對此官方為了挽救情勢承諾會在今年底前進行大更新。

▼《寶可夢PTCG Pocket》年底前重大更新挽救人數。（圖／翻攝自X／@PokemonTCGP）

▲▼《寶可夢PTCG Pocket》年底前重大更新挽救人數。（圖／翻攝自X／@PokemonTCGP）

有玩過《寶可夢PTCG Pocket》這款遊戲就會知道抽卡沒有保底系統，因此關於卡牌抽取都是完全基於隨機數產生器(RNG)來獲取，這也連帶大大增加獲取所有卡牌難度，雖說有卡包點數來彌補遊戲本身抽卡機制，但對於玩家而言獲取稀有卡牌的點數是不切實際。由於這些問題，再加上卡包沒幾個月就推出新的擴充包，對一般玩家而言難以負荷，因此許多玩家，要麼很少登入遊戲，要麼就是直接刪除遊戲。

對此，開發公司DeNA也發現了關於這一項問題，在最新財報中就提到，2025年第一季度遊戲平均每月玩家數量為3,900萬人，其中有60%微交易消費都來自日本以外的市場顯示該遊戲在國際市場的受歡迎程度高於日本國內市場。儘管取得了如此成就，但與遊戲剛上市相比，近日玩家數正急速下滑，他們認為遊戲收藏體驗是影想玩家是否遊玩的關鍵，因此基於這一點，他們決定推動一項重大更新，以此提升玩家留存率，預計將在2025年12月31日前更新。

▼開發公司DeNA提出重大改革。（圖／翻攝自X／@PokemonTCGP）

▲▼《寶可夢PTCG Pocket》年底前重大更新挽救人數。（圖／翻攝自X／@PokemonTCGP）

關鍵字：PTCG Pocket

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

推薦閱讀

日麥當勞「寶可夢卡牌」之亂　黃牛食物丟路邊...官方道歉了

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」　創肖楠資本吸投資金3億助攻

《PTCG Pocket》玩家人數急速下滑　官方喊話：推大更新救遊戲

日美少女遊戲平台OOParts結束營運　三項專利賣給DLsite

《寶可夢》卡牌「爆肌蚊ex」再掀盜圖爭議　網反駁：別亂指認

《英雄聯盟》全新操控模式「WASD」來啦！新手專用尾兵指示器進PBE

《鬼滅之刃》票房破1.7億！4D版上映日確定專屬特典「猗窩座海報」

六年前今天《鬼滅之刃》封神起點　炭治郎兄妹羈絆爆感人回憶

《章魚嗶的原罪》連五周稱霸Anime Corner　僅一神作曾創此紀錄　

執行長談《GTA 6》將以「合理價格」上市：讓玩家覺得物超所值

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《賽馬娘》草上飛原型辭世

《鬼滅之刃》4D版上映日確定

炭治郎聲優雙親逝...淚聲演活鬼滅

《寶可夢》卡牌爆肌蚊ex掀爭議

《英雄聯盟》全新操控模式WASD

《章魚嗶的原罪》連五周稱霸Anime Corner

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」

《鬼滅之刃 無限城》光預售就賣到快破億

日民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山

《PTCG Pocket》玩家人數急下滑

最新新聞

日麥當勞合作《寶可夢》亂象頻傳

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」

《PTCG Pocket》玩家人數急下滑

日雲端美少女遊戲平台結束營運

《寶可夢》卡牌爆肌蚊ex掀爭議

《英雄聯盟》全新操控模式WASD

《鬼滅之刃》4D版上映日確定

六年前今天《鬼滅之刃》封神起點

《章魚嗶的原罪》連五周稱霸Anime Corner

執行長談《GTA 6》以合理價格上市

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366