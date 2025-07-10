任天堂App台灣開放下載！遊戲聯動服務讓Switch、Switch 2更方便

記者楊智仁／綜合報導

眾所矚目的任天堂 Swtich 2 終於在今日 ( 7/10 ) 正式於台灣開賣，信義區「首賣會」現場湧入超過 300 名以上玩家徹夜排隊只為了搶到第一手的新主機。與此同時官方「Nintendo Switch App」智慧型手機應用程式也已開放在台灣的 App Store / Google Play 商店下載。

「Nintendo Switch Online」應用程式是讓玩家能進一步享受 Nintendo Switch 線上遊玩樂趣的智慧型手機專用應用程式，透過本應用程式，查看線上的朋友及語音聊天、可以使用遊戲連動等服務，像《薩爾達傳說》、《斯普拉遁》、《動物森友會》等遊戲連動都會提供線上遊玩的幫助。

與遊戲連動的特別服務上，《薩爾達傳說 曠野之息 Nintendo Switch 2 Edition》、《薩爾達傳說 王國之淚 Nintendo Switch 2 Edition》從 APP 獲得語音導航到尚未造訪過地點、分享設計圖道具箱；《斯普拉遁 3》可確認最新對戰戰績、使用武器和遊玩場地記錄，購買能在遊戲中使用的裝備；《集合啦！動物森友會》將 Nintendo 3DS 動物森友會系列遊戲中製作我的設計傳送至《集合啦！動物森友會》；《任天堂明星大亂鬥 特別版》可輕鬆瀏覽《大亂鬥特別版》玩家們所發表的遊戲影片，還可以瀏覽玩家們製作的原創場地。