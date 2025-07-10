直擊／Switch 2信義區開賣百名玩家漏夜排隊搶　頭香哥苦排15小時圓夢

記者蘇晟彥／台北報導

任天堂Swtich 2 10日在台灣正式開賣，代理商傑仕登在信義區A11任天堂授權商品旗艦中心舉辦「首賣會」，在零時準時開賣，現場湧入超過300名以上玩家漏夜排隊只為了搶到一手的Switch 2。對此，「頭香哥」表示自己從早上八點半就到現場排隊，很開心能夠成為第一個拿到的玩家，但自己要回家先補眠，再來好好體驗Switch 2的魅力。

▼頭香哥表示自己從早上八點多就來排隊，很開心可以成為第一個拿到Switch 2的玩家。（圖／記者蘇晟彥攝）



傑仕登10日零時在信義區A11任天堂授權商品旗艦中心舉辦「首賣會」，現場開賣1,000組《馬車：世界》同捆組，讓玩家可以在第一時間將主機入手，好好體驗遊戲魅力。對此，記者晚上11點左右實際走訪，現場湧入約2-300名左右玩家，只為了能為「台灣最快玩家」。

而在晚間11點45分時，傑仕登邀請前50名玩家「入店倒數」，在零時準時開賣，第一位排隊的頭香哥表示，自己從早上八點多左右就到現場排隊，很開心可以成為「台灣第一個」拿到的玩家 （雖然其他地區早就開賣 ），但自己會回家先休息一下，明天睡起來再好好的開始Switch 2之旅。

此外，Switch 2上市在全球引起熱潮，在上市後四天內全球銷量突破350萬台，官方則預估在2026財報年時，主機銷量將會突破1,500萬台。

▼現場湧入超過百名玩家漏夜搶主機。



▼50名玩家在店內倒數開賣。

