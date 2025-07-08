微軟大砍9000人...Xbox主管叫被裁員工「用AI緩解壓力」引反彈

記者楊智仁／綜合報導

微軟近日啟動大規模裁員計畫預計裁撤最多 9,000 名員工，Xbox 遊戲部門亦受影響，就在消息公布後，Xbox 遊戲工作室發行部門執行製作人 Matt Turnbull 在 LinkedIn 發表一則貼文，建議遭裁員者可利用 AI 工具處理情緒壓力，該言論引起外界強烈反彈，目前該貼文已刪除。

▼Xbox主管叫被裁員工「用AI緩解壓力」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

根據外媒報導，Turnbull 在貼文中建議失業者使用 ChatGPT 或 Copilot 等 AI 工具，協助降低因失業帶來的「情緒與認知負擔」，他表示，「若你正面臨裁員，或正在為此默默準備，請記住你並不孤單，也不需孤軍奮戰。」Turnbull 進一步指出，他知道 AI 工具會引發某些人的強烈情緒反應，但仍希望在現況下提供「最好的建議」，文中附上AI提示語範例，包括職涯規劃、履歷與LinkedIn協助，以及針對情緒清晰與自信建立的建議。

微軟本次裁員行動將波及多個部門，多方消息指出 Xbox 遊戲部門將成重災區。先前已有報導指出，包括《完美黑暗》、《Everwild》等項目已遭取消，Forza Motorsport 開發商 Turn 10 也將裁員逾 70 人，值得注意的是，微軟正持續加碼投資人工智慧領域，規劃投入高達 800 億美元興建資料中心，以強化 AI 模型訓練能力。此次風波再度突顯公司推進 AI 與人力布局之間的張力與爭議。