ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《死亡擱淺2》兔田佩克拉驚見自己　羞喊：是誰聲音這麼可愛

記者黃冠瑋／綜合報導
《死亡擱淺2》已於6月26日正式上市，小島秀夫也讓本次遊戲延續前代作法準備各式各樣合作彩蛋，像是先前公布了遊戲將會出現hololive三期生兔田佩克拉。而近日兔田佩克拉本尊也開啟了《死亡擱淺2》直播，在玩到自己出場畫面時，雖說明知會出現，但還是讓她忍不住害羞表示，「是誰聲音這麼可愛」。

▼《死亡擱淺2》兔田佩克拉驚見自己羞喊好可愛。（圖／翻攝自YouTube／Pekora Ch. 兎田ぺこら）

▲▼《死亡擱淺2》兔田佩克拉驚見自己。（圖／翻攝自YouTube／Pekora Ch. 兎田ぺこら）

備受矚目的新作《死亡擱淺2：冥灘之上》已於6月26日在PS5平台正式上市，遊戲也沒讓大眾失望，不僅許多玩家都稱讚遊戲畫面效果相當精緻，甚至在綜合評分網metacritic開出90高分，讓外媒也大讚遊戲相當值得入手，其中討論度最多的莫過於遊戲出現許多合作彩蛋，像是先前公布了遊戲將會和hololive三期生兔田佩克拉展開合作。

對此，隨著遊戲上市hololive三期生兔田佩克拉也在日前開啟直播前往遊玩，而根據先前資料顯示，她也將會在遊戲主線任務「訂單No.25將熱騰騰的披薩送去給資料科學家」中出場，在遊戲中，佩克拉將化身一名精通資料分析、人工智慧、電腦科學、機械工程的高手引導玩家。

兔田佩克拉也清楚知道自己何時會出現，但出場後光是聽到自己聲音就讓她表示，「聽著各種情緒高昂的台詞好羞恥，真的是有點害羞」，但後續她也忘記向聊天室表示，「到底是誰？聲音這麼可愛」。

關鍵字：死亡擱淺小島秀夫兔田佩克拉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

推薦閱讀

CloverWorks三大戀愛新番齊發！畫面精緻高評分網讚爆

重大改革！任天堂重啟進軍「虛擬實境」研發　有望打破市場平衡

《英雄聯盟》CFO不敵AL告別MSI舞台　傳奇旅程贏得全場掌聲

《死亡擱淺2》兔田佩克拉驚見自己　羞喊：是誰聲音這麼可愛

微軟大砍9000人...Xbox主管叫被裁員工「用AI緩解壓力」引反彈

《魔物獵人 荒野》玩家當機頻出...官方「優化講座」急取消

《魔物獵人荒野》遭「紅色評論」轟炸　卡普空呼籲玩家理性發言

荒川弘400萬冊人氣作《黃泉使者》動畫化！《鋼鍊》同陣容網超期待

《我獨自升級》新遊戲開發　高速動作玩法揭27年隱藏故事

目標讓孩童成為主機玩家　任天堂社長談Switch 2售價門檻

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔物獵人荒野》遭紅色評論轟炸

《章魚嗶的原罪》首話獲9.7高分

《魔物獵人 荒野》優化講座急取消

《英雄聯盟》CFO不敵AL告別MSI舞台

Switch2玩家用戶名不妥遭永Ban

異世界霸權《無職轉生》2026開播

《楓之谷Artale》又出包！

Xbox主管叫被裁員工「用AI緩解壓力」

《藥師少女的獨語》第二季完結

任天堂社長談Switch 2售價門檻

最新新聞

CloverWorks三大戀愛新番齊發

任天堂重啟進軍虛擬實境研發

《英雄聯盟》CFO不敵AL告別MSI舞台

《死亡擱淺2》兔田佩克拉見自己

Xbox主管叫被裁員工「用AI緩解壓力」

《魔物獵人 荒野》優化講座急取消

《魔物獵人荒野》遭紅色評論轟炸

荒川弘400萬冊新作《黃泉使者》動畫化

《我獨自升級》新遊戲開發

任天堂社長談Switch 2售價門檻

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366