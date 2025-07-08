《死亡擱淺2》兔田佩克拉驚見自己　羞喊：是誰聲音這麼可愛

記者黃冠瑋／綜合報導

《死亡擱淺2》已於6月26日正式上市，小島秀夫也讓本次遊戲延續前代作法準備各式各樣合作彩蛋，像是先前公布了遊戲將會出現hololive三期生兔田佩克拉。而近日兔田佩克拉本尊也開啟了《死亡擱淺2》直播，在玩到自己出場畫面時，雖說明知會出現，但還是讓她忍不住害羞表示，「是誰聲音這麼可愛」。

▼《死亡擱淺2》兔田佩克拉驚見自己羞喊好可愛。（圖／翻攝自YouTube／Pekora Ch. 兎田ぺこら）

備受矚目的新作《死亡擱淺2：冥灘之上》已於6月26日在PS5平台正式上市，遊戲也沒讓大眾失望，不僅許多玩家都稱讚遊戲畫面效果相當精緻，甚至在綜合評分網metacritic開出90高分，讓外媒也大讚遊戲相當值得入手，其中討論度最多的莫過於遊戲出現許多合作彩蛋，像是先前公布了遊戲將會和hololive三期生兔田佩克拉展開合作。

對此，隨著遊戲上市hololive三期生兔田佩克拉也在日前開啟直播前往遊玩，而根據先前資料顯示，她也將會在遊戲主線任務「訂單No.25將熱騰騰的披薩送去給資料科學家」中出場，在遊戲中，佩克拉將化身一名精通資料分析、人工智慧、電腦科學、機械工程的高手引導玩家。

兔田佩克拉也清楚知道自己何時會出現，但出場後光是聽到自己聲音就讓她表示，「聽著各種情緒高昂的台詞好羞恥，真的是有點害羞」，但後續她也忘記向聊天室表示，「到底是誰？聲音這麼可愛」。