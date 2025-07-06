《英雄聯盟》中信CFO擊敗歐洲第一創12年紀錄　車長訪問秀舞姿

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCP 代表中信 CFO 今日凌晨 ( 7/6 ) 迎來生死之戰，面對歐洲第一種子 MKOI，雙方都沒有任何退路，落敗一方將離開 MSI 舞台。系列賽 CFO 展現強勁的打線實力與出色團戰規劃，最終 3-1 擊敗 MKOI，這也是台港澳隊伍睽違了 12 年再次於 BO5 擊敗四大賽區。

首局 CFO 對線完全壓制，中路與上路都出現了單殺，大幅領先沒想到中期一波壓二塔過深，反而送掉幾顆人頭，MKOI 射手也藉機成長起來，局面開始變得緊張。關鍵團戰，MKOI 牛把阿祈爾頂到自家射手臉上，HongQ 見機不可失沙皇推到四人瓦解團戰，CFO 率先取得 1-0 領先。

第二局雙方前期局勢膠著，25 分鐘 Kaiwing 巴德關鍵大招壓在對方射手頭上，隊友們控制接上順秒對方 C 位，一波大節奏 CFO 取得聽牌；第三局 MKOI 展開反擊，拿出殺手鐧伊瑞莉雅配合打野打穿上路，加上前期 CFO 下路也被壓制，歐洲在絕境之下扳回一城。

第四局 Doggo 鎖下許久不見的亞菲利歐，CFO 貫徹養肥下路打法，資源投資 Doggo 短時間就取得大幅經濟領先，21 分鐘團戰 HongQ 超勇敢閃現留人，Doggo 補上煙火大招直接炸下這場比賽，最終 CFO 3-1 擊敗 MKOI晉級下一輪，這也是台港澳隊伍睽違了 12 年再次於 BO5 擊敗四大賽區，賽後訪問車長 Driver 也在主舞台上大秀舞姿，讓全場為 CFO 的表現喝采。