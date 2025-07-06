《藥師少女的獨語》第二季完結！續篇秒製作確定　蝗災新難題到來

記者楊智仁／綜合報導

《藥師少女的獨語》第二季動畫自 1 月放送以來，就一直是動漫迷們討論的焦點，隨著第 48 話播出長達半年的動畫邁向尾聲，隨後官方也馬上宣布動畫續篇製作確定，貓貓的解謎之旅將持續下去。

▼《藥師少女的獨語》動畫續篇製作確定。（圖／翻攝自@kusuriya_PR推特）

系列小說 + 漫畫全球銷量突破 3800 萬冊，《藥師少女的獨語》第二季在各大冬番動畫排行榜上幾乎每周都名列前茅，貓貓不斷在勾心鬥角的後宮中破解案件之外，關於壬氏以及皇室真相逐漸明朗、被捲進漩渦身處偌大要塞中的貓貓，樓蘭妃與子翠沉重的秘密，再配上最後一集尾聲的反轉讓粉絲們鬆了一口氣，《藥師少女的獨語》本季依舊帶來相當精彩的故事。

《藥師少女的獨語》第二季結束後沒多久，官方馬上宣布動畫續篇製作確定，特報影片釋出短短一天就超過百萬觀看：北部的農村發生災害，今年好像有許多蝗蟲，本來以為只是天然災害，然而在貓貓敏銳的觀察下似乎發現異樣感，她和壬氏又將出手解決接二連三到來的難題。貓貓聲優悠木碧也表示，「第二季錄音結束時感到很寂寞，因此能有續篇真的超級開心，《藥師少女的獨語》團隊每個人都深愛這部作品，雖然還需要等待一段時間才能看到續篇，但聽說會有很多企畫讓大家維持熱情，請大家繼續支持！」