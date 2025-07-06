Switch 2出現過熱反應？用戶曝玩兩小時主機燙自動關機

記者楊智仁／綜合報導

隨著 Nintendo Switch 2 硬體規格提升，其帶來的代價之一可能就是更高的運作溫度，無論在底座模式或手持模式下，都有用戶表達對 Switch 2 過熱的擔憂，有些情況甚至會出現警告訊息，隨後系統自動進入睡眠模式。

▼用戶表達對 Switch 2 過熱的擔憂。（圖／記者蘇晟彥攝）

北半球進入最炎熱的夏季，Switch 2 散熱效能也因此受到更多關注，部分玩家表示手持裝置在使用中變得異常燙手且風扇聲音很大。根據外媒報導日本玩家已開始抱怨這項問題，但實際上其他地區的使用者也同樣關注 Switch 2 的過熱狀況。

Switch 2 採用升級的硬體規格，可支援如《電馭叛客 2077》等高負載遊戲，並能提供更高的幀率與解析度，這也意味著裝置比前代更容易產生熱量。然而，即使是部分畫面表現不算突出的 Switch 與 Switch 2 遊戲也可能造成機體負擔。一位 Reddit 用戶透露，他在遊玩尚未推出升級包的《任天堂明星大亂鬥 特別版》兩小時後出現過熱，主機竟然自動關機。

此外，Switch 2 底座也可能是過熱問題的來源之一，儘管底座內建風扇，但其設計並非為了冷卻主機本體，許多玩家會利用底座進行 4K 高更新率遊戲，導致底座本身也迅速升溫。有任天堂粉絲推測，底座可能阻擋了主機的部分通風口，加劇了過熱情況，甚至在使用乙太網路連接埠下載檔案時，也會讓底座發出明顯噪音，在鄰近房間都能聽到。

任天堂的新主機內部也配置了風扇，用以避免在高溫下效能降低或系統關機，當處於手持模式時，有玩家注意到機體過燙時會顯示警告訊息，系統便會自動進入睡眠模式以加快降溫。任天堂建議玩家應拔除主機或底座的電源，並將裝置移至較涼爽的環境中。