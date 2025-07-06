ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Switch 2出現過熱反應？用戶曝玩兩小時主機燙自動關機

記者楊智仁／綜合報導

隨著 Nintendo Switch 2 硬體規格提升，其帶來的代價之一可能就是更高的運作溫度，無論在底座模式或手持模式下，都有用戶表達對 Switch 2 過熱的擔憂，有些情況甚至會出現警告訊息，隨後系統自動進入睡眠模式。

▼用戶表達對 Switch 2 過熱的擔憂。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

北半球進入最炎熱的夏季，Switch 2 散熱效能也因此受到更多關注，部分玩家表示手持裝置在使用中變得異常燙手且風扇聲音很大。根據外媒報導日本玩家已開始抱怨這項問題，但實際上其他地區的使用者也同樣關注 Switch 2 的過熱狀況。

Switch 2 採用升級的硬體規格，可支援如《電馭叛客 2077》等高負載遊戲，並能提供更高的幀率與解析度，這也意味著裝置比前代更容易產生熱量。然而，即使是部分畫面表現不算突出的 Switch 與 Switch 2 遊戲也可能造成機體負擔。一位 Reddit 用戶透露，他在遊玩尚未推出升級包的《任天堂明星大亂鬥 特別版》兩小時後出現過熱，主機竟然自動關機。

此外，Switch 2 底座也可能是過熱問題的來源之一，儘管底座內建風扇，但其設計並非為了冷卻主機本體，許多玩家會利用底座進行 4K 高更新率遊戲，導致底座本身也迅速升溫。有任天堂粉絲推測，底座可能阻擋了主機的部分通風口，加劇了過熱情況，甚至在使用乙太網路連接埠下載檔案時，也會讓底座發出明顯噪音，在鄰近房間都能聽到。

任天堂的新主機內部也配置了風扇，用以避免在高溫下效能降低或系統關機，當處於手持模式時，有玩家注意到機體過燙時會顯示警告訊息，系統便會自動進入睡眠模式以加快降溫。任天堂建議玩家應拔除主機或底座的電源，並將裝置移至較涼爽的環境中。

關鍵字：Switch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【豪雨炸台中】文心路整條大淹水！

推薦閱讀

《Bongo Cat》人氣高卻慘遭虧錢　開發者坦言：沒想靠這個獲利

Switch 2出現過熱反應？用戶曝玩兩小時主機燙自動關機

Switch2玩家用戶名不妥遭永Ban　任天堂致歉：鬧烏龍標錯搶修中

《英雄聯盟》中信CFO擊敗歐洲第一創12年紀錄　車長訪問秀舞姿

暗黑版哆啦A夢《章魚嗶的原罪》首話獲9.7高分　極致鬱列限制級

《戰鎚40K：星際戰士》重製遇壞檔　惹網刷負評官方道歉願退款

《邊緣禁地4》加入「吉祥物靜音」　玩家笑喊：終於可以安靜了

《WITCHWATCH魔女守護者》台北快閃店直擊！全球首發造景周邊登場

直擊／任天堂體驗會台北場開跑！記者推薦必玩遊戲公開

《楓之谷Artale》又出包！官方認「超額發放」再澄清：絕非複製品

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《章魚嗶的原罪》首話獲9.7高分

《戰鎚40K星際戰士》重製遇壞檔

《楓之谷Artale》又出包！

中信CFO擊敗歐洲第一創12年紀錄

玩家曝Switch 2出現過熱反應

《死亡擱淺》亞洲女演員少因「皮膚太光滑」

《魔物獵人荒野》更新爆災情

Switch2玩家用戶名不妥遭永Ban

《薩爾達傳說》總監談離開任天堂

《Bongo Cat》人氣高卻慘遭虧錢

最新新聞

《Bongo Cat》人氣高卻慘遭虧錢

玩家曝Switch 2出現過熱反應

Switch2玩家用戶名不妥遭永Ban

中信CFO擊敗歐洲第一創12年紀錄

《章魚嗶的原罪》首話獲9.7高分

《戰鎚40K星際戰士》重製遇壞檔

《邊緣禁地4》加入吉祥物靜音

《魔女守護者》台北快閃店直擊

直擊／任天堂體驗會台北場

《楓之谷Artale》又出包！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366