《絕地戰兵2》負評披肩「自由之柱」免費得　玩家高喊：民主象徵

記者黃冠瑋／綜合報導

在去年5月《絕地戰兵2》因強制綁定PSN（索尼遊戲會員）引起30萬玩家連署反彈並要求官方退款，最終索尼選擇讓步取消PC玩家綁定PSN的決定，因此事件才得以平息。如今官方自嘲正式宣布推出由Steam負評紅線圖所製的披肩「自由之柱」，以此謹記玩家捍衛民主的意志，並將開放所有玩家上線免費獲取。

▼《絕地戰兵2》推出負評披肩「自由之柱」。（圖／翻攝自X／@helldivers2）

事件起因其實是，由於去年《絕地戰兵2》深受玩家喜愛，對此索尼為了趁機擴展用戶數量，在遊戲推出幾個月後強制玩家必須登入PSN帳號，而沒有PSN服務的國家，則直接推出了區域限制，也就是在那些沒有PSN服務的國家，PS Studio會選擇在Steam直接下架了所屬的遊戲。此舉動在當時造成了大批玩家連署反彈，短短3天就湧入30萬負評，評論曲線圖也呈現3根長長的紅線，正當第四根紅線準備升起，索尼最終選擇讓步取消PC玩家綁定PSN的決定，才沒有讓遊戲直接跌落谷底。

如今官方或許是知道玩家所想要的內容，正式宣布《絕地戰兵2》發放紀念披肩「自由之柱」，其中可以看到官方把當時的負評紅線大大的呈現在披風上。對此官方表示，「為了表彰絕地戰兵們對捍衛管理式民主的堅定承諾，我們授予他們一件紀念披風」，也為了謹記玩家捍衛民主的意志，將開放所有玩家在遊戲中的「軍火庫」免費獲取該披肩。

對此玩家表示，「這是民主自由的象徵」、「穿上這件披肩，為這款遊戲增添不少故事趣味」、「沒想到官方居然得做出來了」、「又是嶄新的一天，開發商 Arrowhead真優秀」。