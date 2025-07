《絕地戰兵2》負評披肩「自由之柱」免費得　玩家高喊：民主象徵

記者黃冠瑋/綜合報導

在去年5月《絕地戰兵2》因強制綁定PSN(索尼遊戲會員)引起30萬玩家連署反彈並要求官方退款,最終索尼選擇讓步取消PC玩家綁定PSN的決定,因此事件才得以平息。如今官方自嘲正式宣布推出由Steam負評紅線圖所製的披肩「自由之柱」,以此謹記玩家捍衛民主的意志,並將開放所有玩家上線免費獲取。

▼《絕地戰兵2》推出負評披肩「自由之柱」。(圖/翻攝自X/@helldivers2)

事件起因其實是,由於去年《絕地戰兵2》深受玩家喜愛,對此索尼為了趁機擴展用戶數量,在遊戲推出幾個月後強制玩家必須登入PSN帳號,而沒有PSN服務的國家,則直接推出了區域限制,也就是在那些沒有PSN服務的國家,PS Studio會選擇在Steam直接下架了所屬的遊戲。此舉動在當時造成了大批玩家連署反彈,短短3天就湧入30萬負評,評論曲線圖也呈現3根長長的紅線,正當第四根紅線準備升起,索尼最終選擇讓步取消PC玩家綁定PSN的決定,才沒有讓遊戲直接跌落谷底。

如今官方或許是知道玩家所想要的內容,正式宣布《絕地戰兵2》發放紀念披肩「自由之柱」,其中可以看到官方把當時的負評紅線大大的呈現在披風上。對此官方表示,「為了表彰絕地戰兵們對捍衛管理式民主的堅定承諾,我們授予他們一件紀念披風」,也為了謹記玩家捍衛民主的意志,將開放所有玩家在遊戲中的「軍火庫」免費獲取該披肩。

對此玩家表示,「這是民主自由的象徵」、「穿上這件披肩,為這款遊戲增添不少故事趣味」、「沒想到官方居然得做出來了」、「又是嶄新的一天,開發商 Arrowhead真優秀」。

COMMEMORATIVE CAPE ISSUED



In honor of their unquestioning commitment to the defense of Managed Democracy, the Helldivers have been awarded a commemorative cape. The new uniform piece will be available in all Super Destroyer Armories as soon as the rollout is complete.



This… pic.twitter.com/DOWaFHU40N