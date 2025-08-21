台灣超愛動漫周邊29%居榜首！日最大網購市場數據首公開

記者楊智仁／綜合報導

日本最大網購市集「 Mercari （美露可利）」登台滿一週年，累計註冊用戶數突破30萬，Mercari特別公開台灣市場一年來的獨家交易數據，包含商品交易量前十名類別、各年齡層售出最高價商品前五名以及購入商品種類前三名等資料，全面揭開台灣消費者對日系商品的喜好趨勢。

▼台灣超愛動漫角色周邊。（示意圖／記者楊智仁攝）

商品交易量前十名類別：動漫角色周邊最受青睞

根據Mercari台灣網頁版2024年8月29日〜2025年6月30日統計資料顯示，在台灣市場交易量最高的品類中，「角色周邊」以 29% 高居榜首，其次為「集換式卡牌」13%、「玩偶」10%、「藝人周邊」10%，充分反映台灣消費者對日本ACG文化的高度熱情。

高價成交商品前五名：從戶外裝備到經典收藏的多元珍稀選擇

過去一年中Mercari台灣用戶成交的高價商品種類多元，其中成交金額最高的為「SlingFin 露營帳篷」（約新台幣25萬元），其次為「遊戲王卡牌」與「寶可夢卡牌」（均約22萬元），凸顯收藏市場的價值潛力；第四與第五名則分別為CHANNEL 手錶（約19萬元）與Hasselblad 相機（約19萬元），反映精品鐘錶與專業攝影器材的交易活躍度。

各年齡層交易特色：跨世代的遊戲與日系時尚魅力

Mercari台灣用戶年齡結構以20–29歲為主力，占比高達43%，其次為30–39歲的30%與40–49歲的15%，年輕族群成為推動市場成長的關鍵力量。不論年齡層，「遊戲、玩具與動漫周邊」皆穩居購買榜首，顯示日本ACG商品在台灣擁有跨世代的強大吸引力。10–39歲族群偏好遊戲周邊與時尚單品，並將影音作品列為第三選擇；40–49歲消費者則在遊戲周邊與時尚單品之外，更多選購商廚與生活用品。