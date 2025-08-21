ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

台灣超愛動漫周邊29%居榜首！日最大網購市場數據首公開

記者楊智仁／綜合報導

日本最大網購市集「 Mercari （美露可利）」登台滿一週年，累計註冊用戶數突破30萬，Mercari特別公開台灣市場一年來的獨家交易數據，包含商品交易量前十名類別、各年齡層售出最高價商品前五名以及購入商品種類前三名等資料，全面揭開台灣消費者對日系商品的喜好趨勢。

▼台灣超愛動漫角色周邊。（示意圖／記者楊智仁攝）▲▼漫博攤位。（圖／記者楊智仁攝）

商品交易量前十名類別：動漫角色周邊最受青睞

根據Mercari台灣網頁版2024年8月29日〜2025年6月30日統計資料顯示，在台灣市場交易量最高的品類中，「角色周邊」以 29% 高居榜首，其次為「集換式卡牌」13%、「玩偶」10%、「藝人周邊」10%，充分反映台灣消費者對日本ACG文化的高度熱情。

▲▼數據。（圖／廠商提供）

高價成交商品前五名：從戶外裝備到經典收藏的多元珍稀選擇

過去一年中Mercari台灣用戶成交的高價商品種類多元，其中成交金額最高的為「SlingFin 露營帳篷」（約新台幣25萬元），其次為「遊戲王卡牌」與「寶可夢卡牌」（均約22萬元），凸顯收藏市場的價值潛力；第四與第五名則分別為CHANNEL 手錶（約19萬元）與Hasselblad 相機（約19萬元），反映精品鐘錶與專業攝影器材的交易活躍度。

▲▼數據。（圖／廠商提供）

各年齡層交易特色：跨世代的遊戲與日系時尚魅力

Mercari台灣用戶年齡結構以20–29歲為主力，占比高達43%，其次為30–39歲的30%與40–49歲的15%，年輕族群成為推動市場成長的關鍵力量。不論年齡層，「遊戲、玩具與動漫周邊」皆穩居購買榜首，顯示日本ACG商品在台灣擁有跨世代的強大吸引力。10–39歲族群偏好遊戲周邊與時尚單品，並將影音作品列為第三選擇；40–49歲消費者則在遊戲周邊與時尚單品之外，更多選購商廚與生活用品。

▲▼數據。（圖／廠商提供）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

推薦閱讀

日鬼才獻唱《秒速5公分》真人版！米津曝「1991年」感動巧合

台灣超愛動漫周邊29%居榜首！日最大網購市場數據首公開

同人展太累！男女合意去酒店卻一路睡到退房　網笑：必然結果

美國PS5全面漲價...最高漲幅50美元　Sony：應對嚴峻經濟環境

《羊蹄山戰鬼》釋出DLC「奇譚」　玩家免費領4人合作即回歸

卡比新作《卡比的馭天飛行者》11/20登場　主打超簡易玩法6人競賽

《蠟筆小新》電影刷新系列最高開片票房　阿呆黑化變「暴君」

《魔獸世界》動畫「血精靈」皺紋暴露　遭網酸太醜前製作揭原因

Steam引入「語言專屬評分」　避免文化差異引發評論轟炸

專訪／曾抗拒「當杰哥」　鐵牛看淡流量：想給大家溫暖，哪怕只有1人

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年

《蠟筆小新》刷新系列最高開片票房

《鬼滅之刃》胡蝶忍戰童磨宣傳精緻

《卡比的馭天飛行者》11/20登場

同人展太累！男女去酒店一路睡到退房

專訪／曾抗拒當杰哥鐵牛看淡流量

《羊蹄山戰鬼》釋出DLC奇譚

《魔獸世界》動畫血精靈皺紋暴露

美國PS5全面漲價...最高多花50美元

《魔物獵人荒野》更新爆當機怒潮

最新新聞

日鬼才獻唱《秒速5公分》

日最大網購市場數據首公開

同人展太累！男女去酒店一路睡到退房

美國PS5全面漲價...最高多花50美元

《羊蹄山戰鬼》釋出DLC奇譚

《卡比的馭天飛行者》11/20登場

《蠟筆小新》刷新系列最高開片票房

《魔獸世界》動畫血精靈皺紋暴露

Steam引入「語言專屬評分」

專訪／曾抗拒當杰哥鐵牛看淡流量

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366