騎士也救不了！韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年　青鳥宣布停止營運

記者蘇晟彥／綜合報導

邀請泰妍獻唱主題曲的韓系MMORPG《Gran Saga：格蘭騎士團》19日代理商青鳥互娛宣布，將在12月1日停止營運，原因為與韓商NPIXEL的合作合約到期，特此發文致謝三年來不離不棄的騎士們，事實上，韓版早於日前宣布在這個月28日停止，因此台灣玩家也不意外說，「代理遊戲真的不可靠，尤其花一堆錢砸在行銷，丟得多快倒的多快」。

《Gran Saga：格蘭騎士團》2022年在台灣登場，由青鳥互娛代理，在上市時邀請到同在韓國獻唱主題曲的泰妍翻唱成中文版，吸引不少仰慕精靈王的粉絲入坑，但經過三年營運，官方以「與原廠合作合約到期」為由，決定停止營運三年的遊戲，不少玩家感謝相伴，同時也感嘆「現在遊戲真的洗過一款又一款」，都不敢隨便砸錢在上面了。

官方聲明全文：

親愛的格蘭騎士團團長們：

今日我們懷著無比沉重的心情告知各位：因我方與韓方開發商NPIXEL的合作合約將於2025年11月30日到期，在綜合考慮權衡之下，我們後續已無法向各位團長提供良好的遊戲體驗與保障，因此我們遺憾地告知各位團長我們將於2025年12月1日00:00 (UTC+8) 終止遊戲營運。

自遊戲上線以來，我們共同見證了近千個日夜輪轉，共同經歷了一次次遠征與戰鬥，這份羈絆讓我們深感不捨。在近三年的陪伴中我們經歷了共12個章節的挑戰，拉爾森騎士團在艾斯普羅大陸開啟冒險，期間不斷迎來新成員的加入。他們並肩作戰抵抗黑暗勢力帝國的入侵並前往違馬大陸打敗了幕後黑手慎也。但很遺憾，我們沒能將拉爾森騎士團的冒險再繼續下去……或許這個故事並不完美，但因為有各位團長的參與使他變得獨一無二，這永遠的保留在了我們的記憶中！在此，請各位團長接受我們最深切的歉意與感謝——感謝各位團長用熱血與濃情鑄就了這片大陸的傳奇故事！

《Gran Saga：格蘭騎士團》營運團隊

2025年8月19日