《俠盜獵車手5》現「神秘壁畫」彩蛋　玩家花12年終破未解之謎

記者黃冠瑋／綜合報導

《俠盜獵車手V》（GTA 5）推出12年至今仍然人氣不減，並且先前也成為Twitch上觀看次數最高的遊戲，在此期間遊戲中許多謎團，像是幽浮、神秘女鬼等都紛紛被玩家破解。然而在北方奇力耶德山頂纜車站的「神秘壁畫」至今仍是玩家困惑謎團，如今一位GTA5解謎專家宣布12年未解之謎終於揭曉。

▼《俠盜獵車手V》12年神秘壁畫終於破解。（圖／翻攝自YouTube／Gator Keys）

 ▲▼《俠盜獵車手V》１２年神秘壁畫終於破解。（圖／翻攝自YouTube／Gator Keys）

事情其實是，一位時常破解《俠盜獵車手V》彩蛋以及謎團的YouTuber 「Gator Keys」近日上傳了最新影片，告訴其他玩家長達12年的奇力耶德山頂纜車站「神秘壁畫」終於破解出來，他仔細分析了壁畫背後所代表意涵，其中他也強調在這之中並沒有發現全新的秘密，他做的這些推測只是希望能為12年壁畫未解之謎畫上休止符。

影片中他表示，先前《俠盜獵車手V》內部員工先前聲稱「神秘壁畫」謎團其實根本不存在，這句話他認為只說對一半，因為壁畫上符號有明顯的代表，只不過這些內容對其他玩家而言或許要稍許失望，那些意涵其實已經出現玩家身邊。

其中Gator Keys就表示，壁畫左下「幽浮」就是呼應玩家遊戲完成到100%時所看到的幽浮，而右下類似「噴射背包」符號指的可能不是真正噴射背包，反而是希望玩家必須向上飛去觀察那些在空中漂浮的飛碟幽浮，而五個「X」符號則表示散落在奇力耶德山上其他線索，目的是希望玩家能順利前往幽浮所在的位置，至於中間與「彩蛋」相似符號則代表玩家從零開始一路成功破關的過程，此外壁畫最上方「眼睛」符號則是最後山頂上會出現的幽浮。

另外，Gator Keys也給出解釋，其實所有幽浮線索都是來自遊戲故事中政府組織「FIB」，因為這個組織本身就是由外星人所組成，在遊戲劇情中默默操控著一切，或許對於那些苦思12年的玩家而言可能沒辦法接受這樣結果，但就如同先前員工提到神秘壁畫謎團其實根本不存在，因此不該抱太大期望。

