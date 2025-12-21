《古墓奇兵》重製版「蘿拉」大翻新　性感臉蛋引網喊：辣妹來了

記者黃冠瑋／綜合報導

Amazon Game Studio日前在TGA2025上宣布，帶來兩款《古墓奇兵》系列新作，其中《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》將作為初代重製版搶先在2026年上市，並同時釋出預告短片。然而由於女主「蘿拉」臉部外型從超低多邊形轉變成性感寫實臉蛋，再加上壯碩肌肉線條，差異性極大，意外掀起網上不少爭論。

▼《古墓奇兵》重製版「蘿拉」大翻新。（圖／翻攝自YouTube／Play Tomb Raider）

關於此次Amazon Game Studio兩款《古墓奇兵》新作，分別是全新篇章《古墓奇兵：催化劑》（Tomb Raider: Catalyst），預計2027年在Steam及 PS5、Xbox Series上市，以及首代作品重製版《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》（Tomb Raider: Legacy of Atlantis）2026年推出。而這次討論焦點都聚焦在《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》中女主「蘿拉」造型上，畢竟此次重製版不僅是讓畫質有所提升，官方也針對蘿拉造型做了一次大型修改，偏好近幾年盛行寫實路線，因此可以說24年後「蘿拉」，完全不是同一個人。

然而由於差異性極大，因此成功引起不少網友討論官方這樣升級，究竟是否是明智選擇，其中就有些網友表示，「遊戲辣妹來了」、「性感兼具力量美，非常平衡」、「這就是我心目中蘿拉的樣子」、「說真的蠻好」。不過卻有些人認為蘿拉這樣重製根本毀了，好像女性硬轉成男性兇悍，失去原本該有魅力，有點在物化女性。

另外值得一提的是，此次蘿拉配音也將迎來全新配音員，由資深遊戲聲優Alix Wilton Regan 接替先前三部曲的 Camilla Luddington，想必能為這款IP注入新的力量。除此之外，《古墓奇兵》也正在製作全新真人影集，將由Sophie Turner)飾演蘿拉，Sigourney Weaver)飾演名為Wallace的角色。