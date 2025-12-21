ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《古墓奇兵》重製版「蘿拉」大翻新　性感臉蛋引網喊：辣妹來了

記者黃冠瑋／綜合報導

Amazon Game Studio日前在TGA2025上宣布，帶來兩款《古墓奇兵》系列新作，其中《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》將作為初代重製版搶先在2026年上市，並同時釋出預告短片。然而由於女主「蘿拉」臉部外型從超低多邊形轉變成性感寫實臉蛋，再加上壯碩肌肉線條，差異性極大，意外掀起網上不少爭論。

▼《古墓奇兵》重製版「蘿拉」大翻新。（圖／翻攝自YouTube／Play Tomb Raider）

▲▼《古墓奇兵》重製版「蘿拉」大翻新。（圖／翻攝自YouTube／Play Tomb Raider）

關於此次Amazon Game Studio兩款《古墓奇兵》新作，分別是全新篇章《古墓奇兵：催化劑》（Tomb Raider: Catalyst），預計2027年在Steam及 PS5、Xbox Series上市，以及首代作品重製版《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》（Tomb Raider: Legacy of Atlantis）2026年推出。而這次討論焦點都聚焦在《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》中女主「蘿拉」造型上，畢竟此次重製版不僅是讓畫質有所提升，官方也針對蘿拉造型做了一次大型修改，偏好近幾年盛行寫實路線，因此可以說24年後「蘿拉」，完全不是同一個人。

然而由於差異性極大，因此成功引起不少網友討論官方這樣升級，究竟是否是明智選擇，其中就有些網友表示，「遊戲辣妹來了」、「性感兼具力量美，非常平衡」、「這就是我心目中蘿拉的樣子」、「說真的蠻好」。不過卻有些人認為蘿拉這樣重製根本毀了，好像女性硬轉成男性兇悍，失去原本該有魅力，有點在物化女性。

另外值得一提的是，此次蘿拉配音也將迎來全新配音員，由資深遊戲聲優Alix Wilton Regan 接替先前三部曲的 Camilla Luddington，想必能為這款IP注入新的力量。除此之外，《古墓奇兵》也正在製作全新真人影集，將由Sophie Turner)飾演蘿拉，Sigourney Weaver)飾演名為Wallace的角色。

關鍵字：古墓奇兵蘿拉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

推薦閱讀

《ARC Raiders》玩家憂更新「戰利清空」　突發策略暴賺300萬

《青春之箱》第二季明年秋放送！銷量近千萬　作者曝：接近完結

《我的英雄學院》431話動畫化！雄英畢業8年...再往後的人生

兩津回來了！《烏龍派出所》睽違10年推新動畫　聲優陣容將更換

《古墓奇兵》重製版「蘿拉」大翻新　性感臉蛋引網喊：辣妹來了

中國電競飯店「地獄房客」　垃圾山淹整間房、衛生紙比馬桶高

TGA演奏「長笛哥」再次爆紅　1嘴秒換6樂器官方曝：他有孔都能吹

《CS》系列霸榜25年原由揭曉　傳奇創辦人：玩家太愛收集造型

《戰慄時空3》傳成Steam新機首發？　20年終結有望媲美《GTA6》

《墮落之王2》堅定不會政確　CEO承諾「露骨性感魅女」加入

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國電競飯店驚見「地獄房客」

TGA演奏「長笛哥」再次爆紅

《CS》系列霸榜25年原由揭曉

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

《戰慄時空3》傳成Steam新機首發

《墮落之王2》堅定不會政確

《烏龍派出所》將推全新動畫

電玩歷史基金會留SEGA144款遊戲

《我的英雄學院》漫畫431話動畫化

《青春之箱》第二季明年秋季放送

最新新聞

《ARC Raiders》玩家憂戰利清空

《青春之箱》第二季明年秋季放送

《我的英雄學院》漫畫431話動畫化

《烏龍派出所》將推全新動畫

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

中國電競飯店驚見「地獄房客」

TGA演奏「長笛哥」再次爆紅

《CS》系列霸榜25年原由揭曉

《戰慄時空3》傳成Steam新機首發

《墮落之王2》堅定不會政確

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366