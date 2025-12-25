ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

萬代電玩展未發售作品搶試玩！「噬血代碼2、我的英雄學院」強檔連發

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，將參展2026年1月29日至2月1日於南港展覽館舉行的2026台北國際電玩展，帶來多款未上市新作及暢銷遊戲試玩、遊戲情境區供玩家體驗並拍照留念，舞台活動亦將邀請遊戲製作人與玩家分享最新資訊外，並有知名實況主與玩家一起同樂，共創美好的回憶，接下來就讓我們來看看未發售作品搶先試玩的名單。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

《CODE VEIN 噬血代碼 II》／展出平台：PlayStation®5

以崩毀的近未來世界為舞台，描繪抗拒毀滅命運的吸血鬼們故事的「戲劇性探索動作RPG」，玩家在本作中，將可以體驗與夥伴一同面對並不斷跨越強敵或困難的探索動作場景，也可以享受由玩家的雙手逐漸改變世界及角色歷史的故事劇情。

故事劇情：由於稱為「輪迴」的現象而導致文明崩毀的未來世界，人類透過身為不死存在的吸血鬼的力量，而勉強倖免於滅絕的命運，然而，「渴望之月」突然出現，其力量影響吸血鬼，讓他們轉變為失去自我的怪物，也讓世界逐漸步向毀滅，背負著阻止世界毀滅的使命，身為吸血鬼獵人的主角與擁有穿越時空力量的少女攜手，一起回到過去的世界。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

《艾爾登法環 褪色者版》／展出平台：Nintendo Switch™ 2

《艾爾登法環》以正統黑暗奇幻世界為舞台，能令人沉浸其中、享受高自由度的冒險──囊括「The Game Awards 2022」的「Game of the Year」獎項，以及「Golden Joystick Awards」的「Ultimate Game of the Year」獎項等等，為備受世界肯定的動作RPG遊戲。

走進遼闊的場景與地下迷宮探索未知，挑戰困難重重的險境，享受克服困境時的成就感吧，不僅如此，登場角色之間的利害關係譜成的群像劇，更是不容錯過。無縫連接的遼闊世界──盡情探索狀況多變的開放場景，構造複雜、立體的巨大地下迷宮，在探索新發現時感到欣喜，在征服強敵時感到成就感十足，豐富內容等玩家體會。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

《我的英雄學院 無盡正義》／展出平台：PlayStation®5

《我的英雄學院》最終章即將開幕，在最多3對3的華麗「個性」戰鬥中展開激戰，在英雄與敵人的最終決戰中，跟隨著綠谷出久及其他角色的腳步，見證「One For All」及「All For One」動搖世界的終極對峙。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

《勇者鬥惡龍VII Reimagined》／展出平台：PS5、Switch™ 2

《勇者鬥惡龍VII Reimagined》是將 2000 年發售的《勇者鬥惡龍VII》，透過具有人偶般溫暖質感的 3D CG 美術風格「人偶風」描繪的完全重製作品，因為居住在孤島上的少年少女們的微小好奇心，最終展開的這場大冒險，不只是畫面，還有劇情、戰鬥、休閒要素以及系統都徹底重構（Reimagined）。

故事：住在孤島「艾斯塔德島」的主角，有一天與摯友基法王子一起發現了神奇石板的碎片。當他們將蒐集來的碎片嵌進島上神殿的底座後，便受到神秘光芒的引導，來到了一個陌生之地。 每當發現一塊石板，少年的世界就會進一步拓展。然而，這場源自微小好奇心的冒險，最終將揭露詭異入侵的邪惡勢力以及世界隱藏的真相。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

《ONE PIECE 海賊無雙4》／展出平台：PlayStation®5

本作為《ONE PIECE》×《無雙》的合作作品，且全球累計銷量已突破400萬套，由大受歡迎的動畫《ONE PIECE》與擁有爽快動作體驗的《無雙》系列合作所帶來的《ONE PIECE 海賊無雙》系列最新作品，以「一『氣』當千的夥伴與大冒險」為概念，玩家將可以體驗宛如動畫中的冒險般爽快的ONE PIECE動作遊戲。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

