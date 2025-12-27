ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《馬拉松》驚爆總監離職　自豪6年「美術最頂」網酸：有夠諷刺

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊遊戲《馬拉松》自從爆出盜用繪師創作後，讓開發團隊受到相當大的打擊，不過幸好後續已和苦主繪師達成和解。然而正當遊戲即將在2026年3月推出之際，工作室卻爆出美術總監離職，雖說本人強調自願離職，並自豪6年美術團隊乃業界頂尖，但不少人則是開酸就是與盜圖風波有關，這段描述有夠諷刺。

▼《馬拉松》爆出美術總監離職。（圖／翻攝自X／@TauCetiGG）

▼《馬拉松》爆出美術總監離職。（圖／翻攝自X／@TauCetiGG）

根據外媒報導，近日傳出《馬拉松》開發商Bungie美術總監Joseph Cross已確認離職消息，巧合的是，遊戲才剛經歷Alpha測試回饋不佳而無限期延期後，又與苦主繪師達成和解並且遊戲確定將在2026年3月上市，美術總監Joseph Cross卻在這個時間離職，不禁讓人遐想恐是作為背黑鍋的舉動。

不過，本人卻提到他此次是主動離職，回顧過往工作經歷，他對這個專案以及團隊在過去六年中所達成的成就感到無比自豪，原先他是在擔任《天命》（Destiny）首席概念美術師多年後，才在2020年重返Bungie，並主導《馬拉松》的視覺風格塑造。起初這款撤離射擊遊戲也被視為Bungie視覺上最獨特的作品之一，其大膽的美術風格被Cross命名為「圖像寫實主義」，並且Bungie的美術團隊乃是業界之最。儘管如此許多人對他的發言，依舊抱持著懷疑，畢竟他所自豪美術團隊，就已經被冠上抄襲等標籤。

至於遊戲上市方面，官方則是按照原預定時間推出，確定不會因此受到影響，除了會在2026年3月上市之外，遊戲售價也將會定在40美元（約新台幣1240元），與近期熱門同樣類型對手《Arc Raiders》的價格相同。不過基於這款遊戲發生盜圖影響，未來上市後的銷量，恐怕會不如預期。

關鍵字：馬拉松射擊遊戲

