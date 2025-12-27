ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《巫師3》睽違10年傳推付費DLC　分析師猜：為了銜接《巫師4》

記者黃冠瑋／綜合報導

由CD Projekt Red（CDPR）所開發的角色扮演遊戲《巫師3：狂獵》，自從2016年推出最後一個DLC《血與酒》後，就長達十年沒有DLC推出。不過近期波蘭金融機構 Noble Securities分析師卻意外爆料指出，先前謠傳新劇情付費DLC很可能會在2026年5月登場，只為後續《巫師4》2027年推出時，做一個熱度銜接。

▼《巫師3：狂獵》傳2026年5月推出付費DLC。（圖／翻攝自CD Projekt Red）

▲▼《巫師3：狂獵》傳2026年5月推出付費DLC。（圖／翻攝自CD Projekt Red）

事情其實是，波蘭金融機構Noble Securities的分析師Mateusz Chrzanowski近期發布了大量關於CDPR即將推出的項目的信息。其中關於《巫師3》的新付費DLC，先前有傳言指稱，《巫師3》可能會在2025年夏季推出新的劇情DLC，不過Chrzanowski則是認為該 DLC會是在2026年5月發布，並且售價定為30美元（約新台幣945元）。雖說這款遊戲已經發售超過10年，很難再次超越先前發售佳績，但Noble Securities仍然認為這款付費內容會有不錯的表現，預計銷量將會達到1,100萬份，並且這次發布或許更多是為了宣傳《巫師4》所做的熱度維持。

至於目前新作《巫師4》則是謠傳將於2027年第四季發售，畢竟CDPR先前已宣布計劃在六年內推出《巫師4》、《巫師5》和《巫師6》，因此，如果Noble Securities的預測準確，且沒有出現重大延誤，那麼新的《巫師》三部曲有望在2033年底結束。對此，Chrzanowski則提到，目前這個雄心勃勃的時間進程CDPR仍在猶豫當中，但確定的是三部曲的預算已從約5.86億美元飆升至近9億美元。如此龐大的成本或許會促使CDPR更加緊密地安排遊戲發售，以便獲得更穩定的收入。

關鍵字：巫師CDPR

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爸開心接下課卻被當空氣？】女兒奔向「阿玉」懷裡...他當場傻住XD

推薦閱讀

《決勝時刻》傳Switch版即將完成？　十年承諾有望激玩家回流

《巫師3》睽違10年傳推付費DLC　分析師猜：為了銜接《巫師4》

《馬拉松》驚爆總監離職　自豪6年「美術最頂」網酸：有夠諷刺

別汙名化動漫！張文宅喜好被放大報導...ACGN譴責：停止貼標籤

Switch2「鑰匙卡」政策急轉彎？　傳任天堂推小量實體卡解新憂

Steam Deck入門款宣布停產　玩家哀號：只剩貴5000元OLED版

台V拒告白控實況主「瘋狂性騷」　噁稱：不成我婆要她當私慾玩具

彩虹社65萬「鈴原露露」聖誕回歸　熟悉魔界美生揭當年離開真相

神秘主機成美「第二熱賣」遊戲硬體　執行長：受任天堂Wii啟發

萬代電玩展未發售作品搶試玩！「噬血代碼2、我的英雄學院」強檔連發

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遊戲主機熱賣執行長：受Wii啟發

Steam Deck入門款宣布停產！

張文喜好被放大報導遭網狂轟

元祖實況女神蝴蝶兒曬超音波

Switch2「鑰匙卡」政策急轉彎？

《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化

網紅電玩奶奶離世...享受78歲

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

台V拒告白控實況主瘋狂性騷

任天堂告贏Wii手把侵權案

最新新聞

《決勝時刻》傳Switch版即將完成

《巫師3》睽違10年傳推付費DLC

《馬拉松》驚爆總監離職

張文喜好被放大報導遭網狂轟

Switch2「鑰匙卡」政策急轉彎？

Steam Deck入門款宣布停產！

台V拒告白控實況主瘋狂性騷

彩虹社65萬「鈴原露露」聖誕回歸

遊戲主機熱賣執行長：受Wii啟發

萬代電玩展未發售作品搶試玩

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366