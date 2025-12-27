《巫師3》睽違10年傳推付費DLC　分析師猜：為了銜接《巫師4》

記者黃冠瑋／綜合報導

由CD Projekt Red（CDPR）所開發的角色扮演遊戲《巫師3：狂獵》，自從2016年推出最後一個DLC《血與酒》後，就長達十年沒有DLC推出。不過近期波蘭金融機構 Noble Securities分析師卻意外爆料指出，先前謠傳新劇情付費DLC很可能會在2026年5月登場，只為後續《巫師4》2027年推出時，做一個熱度銜接。

▼《巫師3：狂獵》傳2026年5月推出付費DLC。（圖／翻攝自CD Projekt Red）

事情其實是，波蘭金融機構Noble Securities的分析師Mateusz Chrzanowski近期發布了大量關於CDPR即將推出的項目的信息。其中關於《巫師3》的新付費DLC，先前有傳言指稱，《巫師3》可能會在2025年夏季推出新的劇情DLC，不過Chrzanowski則是認為該 DLC會是在2026年5月發布，並且售價定為30美元（約新台幣945元）。雖說這款遊戲已經發售超過10年，很難再次超越先前發售佳績，但Noble Securities仍然認為這款付費內容會有不錯的表現，預計銷量將會達到1,100萬份，並且這次發布或許更多是為了宣傳《巫師4》所做的熱度維持。

至於目前新作《巫師4》則是謠傳將於2027年第四季發售，畢竟CDPR先前已宣布計劃在六年內推出《巫師4》、《巫師5》和《巫師6》，因此，如果Noble Securities的預測準確，且沒有出現重大延誤，那麼新的《巫師》三部曲有望在2033年底結束。對此，Chrzanowski則提到，目前這個雄心勃勃的時間進程CDPR仍在猶豫當中，但確定的是三部曲的預算已從約5.86億美元飆升至近9億美元。如此龐大的成本或許會促使CDPR更加緊密地安排遊戲發售，以便獲得更穩定的收入。