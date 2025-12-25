彩虹社65萬「鈴原露露」聖誕回歸　熟悉魔界美生揭當年離開真相

記者黃冠瑋／綜合報導

VTuber界迎來聖誕驚喜，前彩虹社所屬VTuber「鈴原露露」於23日正式宣告回歸，開播當下直接湧破將近27萬人同時在線，睽違四年復出依舊是那位粉絲所熟悉的「魔界美大生」，同時本人也以幽默方式，揭開當年因受到騷擾挑戰書，不得不暫離VTuber，未來將會重新出發，並釋出全新翻唱曲「Last Continue」。

▼彩虹社所屬VTuber「鈴原露露」正式回歸。（圖／翻攝自YouTube／鈴原るる【にじさんじ所属】）

關於VTuber「鈴原露露」回歸，無疑對粉絲來說是今年最好的聖誕禮物，畢竟粉絲一等就是四年之久，而關於首次回歸直播，本人就向粉絲喊話，不用擔心這次直播不會持續太久，只會進行30分鐘而已，因為此次直播目的是想說明當年選擇畢業原因，首先就如同先前所知道的當時收到類似騷擾的挑戰書，由於當年網路毀謗和法律保護機制還不夠完善，社會意識也不夠全面，儘管有彩虹社營運方和警察協助，但還是讓她難以持續進行活動。

不過她也向粉絲表示，現在已經不用太擔心，相關法律問題已經全數處理完畢，再加上現有彩虹社相關規範已經更加完善能保護好旗下VTuber，因此與營運方討論過後，終於決定正式回歸。對此，鈴原露露也提到將會以「新人VTuber」的初心重新出發，同時也釋出全新翻唱曲「Last Continue」，預告後續首次正常直播將會遊玩老粉絲所熟悉的《超魔界村》，未來將會重新挑戰以前自己所遊玩過的高難遊戲。

如今「鈴原露露」正式回歸，也讓許多等待多年老粉激動直呼，「露露歡迎回來」、「這真是聖誕奇蹟，四年前含淚送別露露，四年後含淚迎接她回來」、「看到直播封面，又回到熟悉的魔界，還是一如既往地瘋狂」、「最有資歷的大物新人，已經開始期待每一場直播」。