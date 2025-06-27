《戀與深空》4.0公開！睡眠陪伴系統登場　玩家激動喊「今天就嫁」

▲《戀與深空》於今（27）日晚間正式舉行4.0版本更新直播。（圖／@LoveandDeepSpace_tw，下同）

記者吳立言／綜合報導

戀愛手遊《戀與深空》於今（27）日晚間正式舉行4.0版本更新直播，揭曉遊戲又一次大規模的系統與內容升級。針對核心玩法、互動機制及視覺體驗等多方面進行大幅優化，為玩家打造更細膩、更有溫度的遊戲體驗。

根據直播公布內容，《戀與深空》4.0版本重點更新項目包括：

＊全新睡眠陪伴系統登場

玩家可透過「陪我睡覺」功能，與角色在真實時間中共度入睡時光，支援語音互動與晚安提示，並將於7月2日晚間 19:00 舉辦專屬伴眠直播活動。

＊陪伴系統全面更新：加入AR實景模式

新增閱讀、工作、運動等多樣 AR 陪伴場景，角色可在手機鏡頭畫面中「陪你過生活」，打造「角色就在你身邊」的沉浸式體驗。

＊五星思念卡系列「於深空見證的」公開

官方同步釋出全新主題 PV，推出五張限定五星思念：「沈星回·星泊地」、「黎深·渡雪境」、「祁煜·朝汐嶼」、「秦徹·明暗界」、「夏以晝·永無島」。玩家可自選三張進行定向許願，提升抽中機率至 75%，並支援雙重保底。

＊婚紗主題卡池＆幻象功能回歸

4.0將實裝「婚紗卡」與「主控禮服劇情卡池」，搭配看劇情送戒指飾品，支援 3D 動態唤名系統。同步回歸「幻象功能」，提供角色更多表情與情境展示。

＊介面優化與系統新增功能

手機桌面小組件（貓咪造型回歸）

全新電子手帳本

深空試煉困難模式登場，挑戰強度提升，獎勵更加豐富

本次更新也將自7月3日系統維護後開放相關獎勵內容，包含登入福利與限時兌換碼，提供玩家實用資源。

登入遊戲後，玩家可直接獲得10張極空許願券作為版本上線紀念。此外，搭配「誓約典禮」主題活動，透過每日簽到與任務完成，可依序獲得20張深空許願券、1500鑽石與一套主控服裝。

另有兩組官方釋出的限時兌換碼可供使用：

HAPPINESS：200鑽石、200體力、520經驗瓶

DEEPSPACE4：10張極空許願券

請留意兌換碼使用期限，以免錯過。

整體獎勵內容以資源發放為主，對近期想參與卡池活動或體驗新玩法的玩家而言，具一定實用性。《戀與深空》4.0版本更新涵蓋系統功能擴充、互動形式調整與資源發放等多個層面。雖未新增角色，但透過陪伴機制與視覺演出強化，試圖提升玩家與角色間的情感連結。後續實際體驗表現與玩家回饋，仍有待觀察。